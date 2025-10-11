info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Ksiądz z osiedla otwiera klubokawiarnię w lokalu, w którym była agencja towarzyska
Ksiądz z osiedla otwiera klubokawiarnię w lokalu, w którym była agencja towarzyska

Ksiądz z osiedla otwiera klubokawiarnię w lokalu, w którym była agencja towarzyska  
YouTube Ks. Rafał Główczyński SDS.

Na Zachodzie panuje trend, że w opuszczonych kościołach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy; w miejscu, w którym dawniej mieściła się agencja towarzyska, stworzymy ewangelizacyjną klubokawiarnię - powiedział PAP ks. Rafał Główczyński prowadzący na YouTube kanał "Ksiądz z osiedla".

W lipcu 2024 r. ks. Główczyński otworzył na stołecznych Bulwarach Wiślanych pierwszą klubokawiarnię bez cennika i alkoholu pod nazwą Cyrk Motyli.

Ks. Główczyński powiedział PAP, że w związku z zamknięciem Cyrku Motyli na okres jesienno-zimowy wiele osób pytało go, czy planuje stworzyć w stolicy całoroczne miejsce spotkań.

- Odpowiadałem na to pytanie: nie wiem, będę się modlił i zobaczymy, co się stanie - powiedział.

Zaznaczył, że kiedy pojawiła się szansa wynajęcia obiektu w samym centrum miasta, przy ulicy Żurawiej 22, nie wahał się ani chwili. Kiedy decyzja zapadła i ks. Główczyński rozpoczął remont w lokalu, poprzedni najemcy poinformowali go, że wcześniej pod tym adresem mieściła się agencja towarzyska, a przez ostatnie 8 lat - klub komediowy.

- Bardzo mnie to rozbawiło. Na Zachodzie jest taki trend, że kościoły są sprzedawane, a w opuszczonych świątyniach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy. Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną - stwierdził.

Duchowny poinformował, że otwarcie klubokawiarni odbędzie się w sobotę o godz. 20.

Zapowiedział, że podobnie jak w lokalu nad Wisłą w Cyrku Motyli nie będzie alkoholu i cennika, a za zamówione dania i napoje każdy zapłaci tyle, ile będzie mógł. Lokal będzie otwarty codziennie od godz. 12.

Każdego dnia odbywać się tam będą imprezy tematyczne. Poniedziałek będzie "Dniem uśmiechu". - W tym dniu zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obowiązywać będzie całkowity zakaz płacenia pieniędzmi za zamówione potrawy i napoje. Jedyną walutą, którą będziemy przyjmować tego dnia, będą uśmiechy - zaznaczył.

We wtorki w klubokawiarni odbywać się będą potańcówki dla seniorów. Środy są dniami integracji - w programie wieczornym znajdzie się wspólne oglądanie meczów i filmów. W czwartki w lokalu odbywać się będą dyskusje na tematy związane z wiarą i życiem Kościoła; w piątki zaplanowane są występy, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. W soboty, podobnie jak w klubokawiarni nad Wisłą, odbywać się będą bezalkoholowe dyskoteki. Niedziele będą dniem rodzin z dziećmi.

Ks. Główczyński przyznał, że czynsz w lokalu w centrum Warszawy jest wysoki, dlatego aby utrzymać model klubokawiarni "bez cennika", duchowny postanowił założyć konto na popularnej platformie, na której odpłatnie dostępne są m.in. treści o tematyce erotycznej.

- Pewnie zaraz zaczną się pytania, dlaczego nie zbieram pieniędzy na Patronite albo innej platformie tego typu. Odpowiedź jest prosta: na Patronite podobnych zbiórek jest wiele, a z tego, co wiem, na tego typu platformie jeszcze żaden ksiądz nie prosił o wsparcie swoich działań - stwierdził.

Dodał, że bliska mu jest "idea docierania ze światłem Ewangelii do miejsc, które nie kojarzą się z Bogiem i Kościołem i w których dzieje się dużo złych rzeczy".

- Pan Jezus też chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek. Chodził do miejsc kojarzonych z grzechem, gdzie współcześni mu "porządni Żydzi" chodzić nie chcieli. Dlatego ja chcę, tak jak On, wchodzić w takie miejsca, które się kojarzą z grzechem, i tam o Nim mówić - wyjaśnił.

Przekazał, że na swoim koncie na tej platformie zamierza publikować codzienne komentarze do Ewangelii oraz relacje z wydarzeń organizowanych w Cyrku Motyli w Warszawie i w Piastowie. Zaznaczył, że te same treści będzie można znaleźć na jego kanale Ksiądz z osiedla na YouTube oraz w mediach społecznościowych. (PAP)

PAP

PAP

dodane 11.10.2025 08:16

TAGI| KOŚCIÓŁ, KULTURA, PAP, ROZRYWKA, SPOŁECZEŃSTWO, SZTUKA

