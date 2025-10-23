info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin
rss newsletter facebook twitter

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

A życie toczy się dalej. W Chinach też  
WU HAO /PAP/EPA A życie toczy się dalej. W Chinach też

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) przekazała w czwartek w komunikacie po IV plenum Komitetu Centralnego (KC) o wydaleniu z KC 14 urzędników cywilnych i wojskowych. To największe od lat roszady personalne.

Najważniejsza zmiana dotyczy CKW, potężnego organu dowodzącego armią, na czele którego stoi przywódca ChRL Xi Jinping. Na stanowisko wiceprzewodniczącego CKW awansowano gen. Zhang Shengmina.

Dotychczasowy drugi rangą wiceprzewodniczący CKW, gen. He Weidong, został wydalony z partii za "poważne naruszenia dyscypliny i prawa", co jest eufemizmem dla zarzutów korupcyjnych.

Usunięcie go ze stanowiska jest bezprecedensowe - to pierwsza dymisja urzędującego generała z CKW od czasów rewolucji kulturalnej. He Weidong, członek 24-osobowego Biura Politycznego, był uważany za bliskiego stronnika Xi.

Jego miejsce zajął 67-letni Zhang to sekretarz Komisji Kontroli Dyscyplinarnej CKW, nadzorującej działania antykorupcyjne w chińskich siłach zbrojnych.

Wśród 14 wydalonych członków Komitetu Centralnego znalazło się aż ośmiu wysokich rangą generałów, co podkreśla militarny wymiar czystki. Wszyscy zostali usunięci z szeregów partii za "poważne naruszenie dyscypliny i prawa". W ich miejsce awansowano na "pełnoprawnych członków" KC 11 osób.

To największa rotacja kadrowa podczas jednego posiedzenia KC od czasu VII Plenum w 2017 r.

Zmiany te są efektem szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej na szczytach, prowadzonej przez Xi od objęcia władzy w 2012 roku. W jej wyniku m.in. siedmioosobowa CKW straciła od 2023 roku już trzech członków.

Jak głosi komunikat opublikowany przez agencję Xinhua, plenum zajmowało się również projektem nowego pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego. Podjęło uchwałę w sprawie "Rekomendacji do sformułowania XV Planu Pięcioletniego" (2026-2030), którego celem jest przyspieszenie "wysokiej jakości rozwoju" i osiągnięcie "podstawowej modernizacji socjalistycznej do 2035 roku".

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.10.2025 13:47

TAGI| CHINY, PAP, POLITYKA, PRAWO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA | Dobrzyński: ABW zatrzymała 55 osób działających na zlecenie rosyjskiego wywiadu | UE: Prace nad zniesieniem zmiany czasu utknęły bez nadziei na szybki przełom | W. Brytania Rośnie zagrożenie ze strony Rosji, Iranu i Chin | Chiny: Eksport do użytku cywilnego będzie zatwierdzany
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 