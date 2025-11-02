info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat
rss newsletter facebook twitter

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Lizbona  
Roman Koszowski /Foto Gość Lizbona
Część dawnego miasta jest dziś pod wodą

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Pamięć ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Portugalię 1 listopada 1755 roku, uczczono w sobotę podczas uroczystości zorganizowanych w aglomeracji Lizbony. Trzęsienie, jedno z najsilniejszych w czasach nowożytnych, spowodowało śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Obchody, w których uczestniczył burmistrz Lizbony Carlos Moedas, rozpoczęły się od symbolicznego sygnału alarmowego o godz. 9.40, kiedy 270 lat wcześniej zatrzęsła się ziemia.

Większość wydarzeń upamiętniających ofiary tamtego kataklizmu odbyła się na lizbońskiej starówce, m.in. w budynku Quake, muzeum historii trzęsienia ziemi z 1 listopada 1755 r., które miało magnitudę 8,7.

Wiele budynków w Lizbonie zostało w sobotę udekorowanych fioletowymi flagami ku czci ofiar trzęsienia ziemi oraz wywołanego nim tsunami.

Od tragedii z 1755 r. Portugalii nie nawiedził dotąd tak silny kataklizm, ale co kilka lat w kraju odczuwane są silne wstrząsy. Trzęsienie ziemi z 26 sierpnia 2024 roku miało magnitudę 5,3.

W ostatnich latach władze Portugalii oraz Lizbony podejmują akcje mające uświadomić obywatelom zagrożenie sejsmiczne i pomóc im przygotować się na ewentualny kataklizm.

W 2024 r. rząd rozpoczął montowanie na dnie Atlantyku czujników ostrzegających przed nadchodzącym trzęsieniem ziemi.

Z Lizbony Marcin Zatyka 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.11.2025 06:50

TAGI| OBCHODY, PAP, PORTUGALIA, SAMORZĄD, TRZĘSIENIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni | Afganistan: Co najmniej 20 osób zabitych i 320 rannych w trzęsieniu ziemi | Twierdza Golubac - miejsce śmierci najsłynniejszego polskiego rycerza | 100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie | W czwartek kierowcy pojadą obwodnicą Węgierskiej Górki w ciągu S1
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 