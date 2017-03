Pretekstem do tego jest fakt, że jesienią 2018 r. w Rzymie odbędzie się synod poświęcony młodzieży, będący kontynuacją dwóch poprzednich synodów dotyczących nowej ewangelizacji i rodziny. A skoro pierwszym miejscem do ewangelizacji jest rodzina, i dotyczy ona kolejnych pokoleń, to było rzeczą oczywistą, że Ojciec Święty musi zainteresować się problemami dotyczącymi młodych - zwłaszcza po ostatnich Światowych Dniach Młodzieży i przed kolejnymi, które odbędą się w Panamie.

- Ojciec Święty w swoim liście do młodych pokazuje wiarę jako coś, co jest albo może być wyjściem ze stanu, w którym się okrzepło. Poprzez wiarę i odkrycie Boga młody człowiek może się znaleźć w "niebezpieczeństwie" odnalezienia swojego powołania. I nie chodzi tylko o powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego, bo powołaniem jest również małżeństwo - przypomina bp Ryś i dodaje, że Kościół musi zobaczyć się w młodych, bo inaczej zakończy się w tym pokoleniu, a tego nikt nie chce.

Wie o tym również papież Franciszek, dlatego każda z diecezji otrzymała do wypełnienia specjalne ankiety. Zmierzyć się z nimi mają ci, którzy na co dzień pracują z młodzieżą, czyli katecheci i duszpasterze. Archidiecezja krakowska postanowiła jednak pójść krok dalej - do Nuncjatury Apostolskiej prześle bowiem także wyniki drugiej ankiety, opracowanej przez kilkadziesiąt młodych osób. - To oni ją wymyślili, wyszli z inicjatywą i do współpracy zaprosili biskupów - podkreśla bp Ryś.

Poprzez środowiska akademickie (różne ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia) i social media ankieta ma dotrzeć do jak największej liczby osób, które zechcą podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Kościoła katolickiego.

- Opracowaliśmy 37 pytań, rozbitych na trzy bloki tematyczne. W pierwszym pytamy o osobiste doświadczenie wiary we wspólnocie Kościoła, a więc o to, czym dla młodych osób jest Kościół, czy odnajdują w nim swoje miejsce (lub: dlaczego nie), do jakich grup czy wspólnot należą, czy spotykają tam swoich rówieśników, czy chcą się rozwijać duchowo i czy brali udział w dużych religijnych wydarzeniach (Lednica, ŚDM itp.) - opowiada Tomasz Adamski, vloger i Rycerz Kolumba, który był zaangażowany w powstanie ankiet do młodych.

W drugiej części ankiety znalazły się pytania dotyczące tego, jak młodzież rozumie słowo "powołanie", jak je odkrywa w kontekście swojego życia i czy ma osoby, z którymi rozmawia na ten temat.

Z kolei trzecia część ankiety dotyczy środowiska życia młodych osób - tego, jak się odnajdują w Polsce, swojej rodzinie, wśród rówieśników.

Zebrane odpowiedzi będą też cennym materiałem do pracy dla duszpasterzy i katechetów, i to zanim jeszcze odbędzie się synod.

Ankieta jest dostępna w internecie - można ją znaleźć pod adresem: www.mlodziokosciele.pl i wypełnić online. Jej pomysłodawcy spodziewają się, że większość osób odpowiedzi będzie udzielać za pomocą smartfonów. Dla tych, którzy wolą tradycyjne ankiety, zostanie też przygotowana jej wersja papierowa.

Ankietę należy wypełnić w ciągu najbliższego miesiąca, bo do końca kwietnia jej wyniki powinny znaleźć się w nuncjaturze.