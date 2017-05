Akt Trumpa ws. wolności religijnej – dobry, ale...

To pierwszy krok w dobrym kierunku. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia – tak podpisane wczoraj prezydenckie rozporządzenie wykonawcze w sprawie wolności religijnej skomentował arcybiskup Waszyngtonu kard. Donald Wuerl. Jego opinia jest zbieżna z tym, co oficjalnie zadeklarował sam prezydent Donald Trump. Są jednak powody, by wątpić, czy kolejne kroki zostaną w ogóle podjęte.