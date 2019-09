Po złożeniu kwiatów przy pomniku kapłana m.in. przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz mszy św. odprawionej w miejscowym kościele, w parku miejskim w Suchowoli można było zobaczyć spektakl "Popiełuszko - droga do wolności i niepodległości", w wykonaniu artystów Teatru Dramatycznego w Białymstoku i tamtejszej Opery i Filharmonii Podlaskiej.

"Gdyby szukać współczesnego wzorca tej walki o wolność, to ksiądz Popiełuszko jest nim w stu procentach" - ocenił Piotr Szekowski, aktor białostockiego teatru i reżyser przedstawienia, które było kompilacją tekstów literatury polskiej i fragmentów kazań księdza Jerzego. Szekowski zaznaczył, że scenariusz - w związku z tym, że chodzi o rocznicę urodzin, a nie śmierci księdza Popiełuszki - bardziej nawiązywał do codzienności posługi kapłańskiej, kazań i mszy za ojczyznę.

W homilii w czasie mszy św. metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda mówił, że Popiełuszko niósł pociechę "strapionym, cierpiącym i złamanym". "Swoim życiem i posługą pragnął pokazać, jak wielką miłością Bóg pała do każdego człowieka, może nawet w sposób szczególny do grzesznika, do tego, który go odrzuca (...). Przypominał wszystkim, że trzeba stanąć po stronie prawdy, że trzeba jej bronić za wszelką cenę" - dodał.

W czasie obchodów podkreślano wkład księdza Popiełuszki w powstanie ruchów demokratycznych w Polsce. "Dzisiejsza nasza wolność jest z niego, my wszyscy jako obywatele, jako wolny naród, jesteśmy z jego dzieła, z jego cierpienia, z jego nauki" - mówił, uczestniczący w uroczystości, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Ksiądz Popiełuszko był uczniem liceum w Suchowoli; obecnie placówka nosi jego imię. Koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy brali udział w sobotnich uroczystościach, wspominali Alka (tak był nazywany w szkole) jako bardzo spokojnego, czasami samotnego na szkolnych korytarzach. "Ale wzrok Alka mówił - jeszcze o mnie usłyszycie" - wspominała jedna z dawnych szkolnych koleżanek kapłana.

"Dla nas to jest duma, że z naszej ziemi pochodził ksiądz Popiełuszko, czekamy na decyzję o jego kanonizacji" - powiedział PAP burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, który wraz z Fundacją im. bł. ks. Jerzego Popiełuszko "Dobro" współorganizował sobotnie obchody.

Zaznaczył, że choć w gminie duża część mieszkańców wciąż pamięta duchownego, to "przychodzi młode pokolenie ludzi, którym trzeba przypominać". "A my jesteśmy jakby zobowiązani do tego, żeby ta pamięć o księdzu Jerzym trwała na naszym terenie" - dodał Matyskiel.

Naprzeciwko rodzinnego domu kapłana we wsi Okopy można było oglądać wystawę poświęconą ks. Popiełuszce. Są plany stworzenia właśnie w Okopach muzeum upamiętniającego księdza Popiełuszkę. Jak powiedział burmistrz Matyskiel, fundacja kupiła już we wsi Okopy jedną z działek z przeznaczeniem właśnie na budowę takiej placówki. "Trwają prace koncepcyjne, konsultacje dotyczące tego muzeum" - dodał.

Podkreślił, że sam pomysł spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem różnych środowisk. "Jestem w stu procentach przekonany, że będzie zrealizowany. To będzie szczególne miejsce, do którego będziemy chcieli przyciągać pielgrzymów" - powiedział.

Bratanek duchownego i wiceprezes fundacji "Dobro" Marek Popiełuszko podkreślił, że Okopy powinny być jednym z pierwszych miejsc upamiętnienia księdza Jerzego. "Żeby poznać jego osobę, to trzeba poznać tych ludzi, te tereny, ten region" - dodał. Zapowiedział, że muzeum byłoby też miejscem upamiętnienia - jak to ujął - "duchownych niezłomnych". "Ksiądz Jerzy był jednym z tysiąca" - mówił.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Do 1971 r. nosił imię Alfons, które potem zmienił na Jerzy. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 roku.