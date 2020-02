Franciszek: Trzeba strzec i chronić życie  

Papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi przypomniał o konieczności obrony życia na każdym etapie i apelował o sprzeciw wobec naruszania jego godności. W ten sposób nawiązał do obchodzonego we Włoszech Dnia dla Życia.

Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "Dzisiaj obchodzony jest we Włoszech Dzień dla Życia, którego hasłem są słowa: +Otwórzcie drzwi dla życia+".

"Przyłączam się do orędzia biskupów i wyrażam pragnienie, by ten dzień był okazją do odnowienia zaangażowania, by strzec i chronić życie ludzkie od początku do jego naturalnego końca" - mówił.

Następnie Franciszek dodał: "Konieczny jest ponadto sprzeciw wobec wszelkich przejawów naruszania godności, także wtedy, gdy stawką jest technologia czy ekonomia, i otwarcie na oścież drzwi przed nowymi formami solidarnego braterstwa".

W obchodzony w niedzielę w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego papież poprosił wiernych o modlitwę za wszystkie zakonnice i zakonników, którzy - jak podkreślił - "wykonują wiele pracy i to bardzo często w ukryciu". "Proszę o aplauz dla osób konsekrowanych" - wezwał.

Patrząc na obecne na Placu Świętego Piotra grupy z biało-czerwonymi flagami powiedział: "Widzę, że są polscy pielgrzymi i to wielu". Pozdrowił także pielgrzymów z Japonii, którą odwiedził w listopadzie zeszłego roku.