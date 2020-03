Na początku Mszy św. papież zachęcił do modlitwę za rządzących. „To oni muszą podejmować decyzje i to wiele razy, dotyczące środków, które ludziom się nie podobają. Ale czynią to dla naszego dobra. I wiele razy władze czują się osamotnione, nie zrozumiane. Módlmy się za nasze władze, za osoby które muszą podjąć decyzję w sprawie tych środków: aby czuły się wsparte modlitwami ludu” – powiedział Franciszek.

Komentując dzisiejszą Ewangelię o człowieku bogatym i ubogim Łazarzu (Łk 16,19-31), Ojciec Święty zachęcił, by nie być obojętnymi na tragedię osób, a zwłaszcza dzieci, cierpiących głód lub uciekających przed wojnami i znajdujących przed sobą jedynie mury.

Papież podkreślił prostotę opowiedzianej przez Pana Jezusa przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Zauważył, że Pan Jezus chce w ten sposób ukazać, iż każdy z nas, a wręcz cała ludzkość żyje w ten sposób. Jedni opływają w bogactwa, bawiąc się i nie troszcząc o ubogich, leżących u ich bram. Dla bogacza nędza Łazarza jest czymś naturalnym i nie przeszkadza w ucztowaniu i wystawnym życiu. Ojciec Święty przypomniał, że obydwaj umarli, zarówno bogacz jak i Łazarz, co jest prawem dotyczącym każdego człowieka – bo wszyscy umrzemy.

„Uderzają dwie rzeczy: fakt, że bogacz wiedział, iż był ten człowiek ubogi i że znał jego imię - Łazarz. Ale to nie miało dla niego znaczenia, wydawało mu się to naturalne. Być może bogacz również zajmował się interesami, które ostatecznie były wymierzone w ubogich. Doskonale wiedział, był poinformowany o tej rzeczywistości. Drugą rzeczą, która bardzo mnie poruszyła jest słowo «wielka otchłań», o której Abraham mówi bogatemu. «Między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Jest to ta sama otchłań, która istniała w życiu między bogaczem a Łazarzem: otchłań nie zaczęła się w życiu przyszłym, otchłań zaczęła się tutaj, na ziemi” – podkreślił Franciszek.

Papież wyznał, że bardzo porusza go myśl o dramacie bogacza, który jest doskonale poinformowany, ale którego serce jest zamknięte. Informacja o losie ubogiego Łazarza nie dotarła do jego serca, nic nie może go poruszyć w obliczu dramatu innych.

„Ileż dzieci cierpi dziś z głodu na świecie; ileż dzieci nie ma niezbędnych leków; ileż dzieci nie może chodzić do szkoły. Całe kontynenty przeżywają ten dramat: wiemy o tym. Ech, biedni ludzie... i idziemy dalej. Ta informacja nie dociera do serca, a wielu z nas, wiele grup mężczyzn i kobiet żyje w rozdarciu między tym, co myślą, co wiedzą i co czują: serce jest oddzielone od umysłu. Są obojętni. Podobnie jak bogacz był obojętny na cierpienie Łazarza. Istnieje otchłań obojętności” – zauważył Ojciec Święty.