info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: Trwają walki w Donbasie
rss newsletter facebook twitter

Ukraina: Trwają walki w Donbasie

Syrski: utrzymujemy pozycje w północnej części Pokrowska. Putin...

Głównodowodzący ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski poinformował w czwartek, że Siły Zbrojne Ukrainy utrzymują pozycje w północnej części strategicznego miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim.

- Kontynuujemy nadzwyczajnie trudny etap obrony aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej - powiedział Syrski, cytowany przez agencję Reutera. Zgodnie z jego relacją siły ukraińskie blokują próby koncentracji sił rosyjskich i ich działań ofensywnych w Pokrowsku i pobliskim Myrnohradzie.

Syrski poinformował też o przeprowadzonych konsultacjach z dowódcami zgrupowań wojsk, dowództwem korpusów, brygad, pułków i samodzielnych batalionów prowadzących działania w tym rejonie. Do działań na odcinku pokrowskim mają zostać skierowane dodatkowe siły, zwłaszcza do działań związanych z obroną przed rosyjską artylerią i dronami.

Na odcinku pokrowskim toczą się obecnie najbardziej intensywne walki. Według ocen przedstawicieli NATO, cytowanych w środę przez portal Europejska Prawda, rosyjska armia kontroluje 95 proc. Pokrowska, a pozycje sił ukraińskich broniących aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej są niemal całkowicie okrążone.

***

Rosyjski lider Władimir Putin oświadczył, że Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób - przekazał w czwartek Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti. Wtorkowe rozmowy w Moskwie z wysłannikami USA Putin określił jako "bardzo pożyteczne".

Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa - Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych - Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno. Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo - wyjaśnił.

- To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce - stwierdził Putin. (P

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 04.12.2025 14:13

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej | Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie | Rosja ma umożliwić powrót porwanym ukraińskim dzieciom | Ukraina: według NATO Rosjanie kontrolują 95 proc. Pokrowska | Chiny: razem z Rosją nie pozwolimy na odrodzenie się "japońskiego militaryzmu"
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 