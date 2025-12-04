Ukraina: Trwają walki w Donbasie

Głównodowodzący ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski poinformował w czwartek, że Siły Zbrojne Ukrainy utrzymują pozycje w północnej części strategicznego miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim.

- Kontynuujemy nadzwyczajnie trudny etap obrony aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej - powiedział Syrski, cytowany przez agencję Reutera. Zgodnie z jego relacją siły ukraińskie blokują próby koncentracji sił rosyjskich i ich działań ofensywnych w Pokrowsku i pobliskim Myrnohradzie.

Syrski poinformował też o przeprowadzonych konsultacjach z dowódcami zgrupowań wojsk, dowództwem korpusów, brygad, pułków i samodzielnych batalionów prowadzących działania w tym rejonie. Do działań na odcinku pokrowskim mają zostać skierowane dodatkowe siły, zwłaszcza do działań związanych z obroną przed rosyjską artylerią i dronami.

Na odcinku pokrowskim toczą się obecnie najbardziej intensywne walki. Według ocen przedstawicieli NATO, cytowanych w środę przez portal Europejska Prawda, rosyjska armia kontroluje 95 proc. Pokrowska, a pozycje sił ukraińskich broniących aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej są niemal całkowicie okrążone.

Rosyjski lider Władimir Putin oświadczył, że Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób - przekazał w czwartek Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti. Wtorkowe rozmowy w Moskwie z wysłannikami USA Putin określił jako "bardzo pożyteczne".

Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa - Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych - Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno. Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo - wyjaśnił.

- To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce - stwierdził Putin. (P