Dalszy spadek zachorowań odnotowano w Wuhan w Chinach. Z kolei w Korei Południowej po raz pierwszy więcej pacjentów wyzdrowiało, niż zachorowało z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Na całym świecie do piątku rano odnotowano ponad 135 tys. zakażeń oraz prawie 5 tys. zgonów - wynika z danych WHO.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w czwartek w mieście Wuhan, gdzie wybuchła epidemia Covid-19, po raz kolejny spadła liczba nowych zakażeń. W czwartek zarejestrowano tam jedynie pięć nowych przypadków infekcji, mniej niż w środę, kiedy było ich osiem. W całej prowincji Hubei, które siedzibą jest Wuhan, od ośmiu dni nie odnotowano nowych zakażeń (poza Wuhan).

W Korei Południowej, gdzie poza Chinami wybuchła największa epidemia koronawirusa w Azji, po raz pierwszy więcej pacjentów wyzdrowiało, niż zachorowało z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Koreańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom podało, że w czwartek zarejestrowano 110 nowych przypadków, a 114 pacjentów tego dnia wyzdrowiało. W sumie odnotowano dotąd prawie 8 tys. zakażeń, a 70 najciężej chorych pacjentów zmarło.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do tej pory zgłoszono na całym świecie ponad 135 tys. zakażeń oraz prawie 5 tys. zgonów. Wyzdrowiało dotąd prawie 70,5 tys. chorych. 90 proc. zakażeń (54 tys.) miało łagodny przebieg, jedynie w 10 proc. przypadków (ponad 5,7 tys.) zakażenie miało ciężki przebieg z powikłaniami.

W Polsce potwierdzono siedem kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem, w związku z tym liczba chorych wzrosła do 58. Jedna osoba zmarła - poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia. Nowopotwierdzone wyniki dotyczą Leżajska, Lublina, Wrocławia, Łodzi.

Do zdecydowanej większości infekcji doszło jak dotąd w Chinach, gdzie zostało zakażonych 81 tys. osób. Na drugim miejscu są Włochy, tam zarejestrowano ponad 15,1 tys. zakażeń i ponad 1 tys. zgonów. Zdaniem ekspertów, niepokojąca jest duża dynamika rozwoju epidemii we Włoszech. Żadna epidemia grypy, z wyjątkiem "hiszpanki" po pierwszej wojnie światowej, nie rozprzestrzeniała się tak szybko i nie miała tak wysokiego współczynnika śmiertelności. Wirus trafił do Włoch zaledwie 21 lutego 2020 r.

Poważna sytuacja jest w Iranie, gdzie odnotowano ponad 10 tys. zakażeń oraz 429 zgonów. Pozostałe kraje o największej liczbie infekcji to Korea Południowa (około 8 tys.), Hiszpania (3,1 tys.), Francja (ponad 2,8 tys.), Niemcy (ponad 2,7 tys.) oraz USA (ponad 1,7 tys.).