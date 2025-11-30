Podobnie jak w Kościołach chrześcijańskich tradycji zachodniej, trwa cztery niedziele.
Luteranie rozpoczęli w niedzielę adwent. To czas oczekiwania i nadziei. Podobnie jak w Kościołach chrześcijańskich tradycji zachodniej, trwa cztery niedziele i rozpoczyna nowy rok kościelny - powiedziała PAP rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.
- Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest "gwiazda adwentowa", która symbolizuje Jezusa Chrystusa - powiedziała rzecznik.
Rzecznik przypomniała, sam termin "adwent" pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", co oznacza "przyjście". - W tradycji ewangelickiej ten okres wiąże się z oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, przygotowaniem się do kolejnej pamiątki jego urodzin, ale także zachęca do zmiany i naprawiania wielu spraw w życiu. () To czas oczekiwania i nadziei - powiedziała.
Godfrejów-Tarnogórska wskazała, że w czasie adwentu odprawiane są w luterańskich parafiach tygodniowe nabożeństwa. Barwą liturgiczną jest fiolet.
Podczas oczekiwania na Boże Narodzenie w luterańskich domach pojawią się wieńce adwentowe z czterema świecami, które zapalane są w kolejne niedziele. Przy nich gromadzą się rodziny, by czytać Słowo Boże i modlić się. Wieniec jest również obecny w części ołtarzowej luterańskich kościołów i kaplic.
Godfrejów-Tarnogórska przypomniała, że twórcą wieńca był ewangelicki duchowny ks. Johann Wichern. W grudniu 1839 roku w sali modlitw ośrodka dla sierot z ubogich dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę.
Rzecznik dodała, że nierozerwalnie związana z tradycją adwentową ewangelików jest muzyka. Przykładem jest hymn stworzony do muzyki Georga Friedricha Haendla z oratorium "Juda Machabeusz".
W niektórych luterańskich domach popularny jest kalendarz adwentowy, służący do odliczania dni do Wigilii Bożego Narodzenia. Jak wyjaśniła Godfrejów-Tarnogórska, każdego dnia odkrywa się kolejny kartonik lub kopertę, gdzie ukryty jest werset biblijny, zadanie na dany dzień oraz niespodzianka.
W parafiach odbywają się tradycyjne adwentówki i gwiazdki, czyli spotkania dla młodych i seniorów, a także rekolekcje dla rodzin. Rozprowadzane są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, w ramach ekumenicznej akcji, którą prowadzą Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, Caritas Kościoła rzymskokatolickiego i Eleos Kościoła prawosławnego.
W Kościele organizowana jest akcja "Kartki dla seniorów 2025". Własnoręcznie wykonane karty z życzeniami trafią do seniorów mieszkających w ewangelickich domach opieki.
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 60 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Reformacja dotarła tu wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 roku.
Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.
Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.
Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".
Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.
To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.
Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.
Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.
W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.
Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.