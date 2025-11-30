info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Luteranie rozpoczęli w niedzielę adwent, to czas oczekiwania i nadziei
Luteranie rozpoczęli w niedzielę adwent, to czas oczekiwania i nadziei

Wieniec adwerntowy  
HENRYK PRZONDZIONO Wieniec adwerntowy
Tradycja ta wywodzi się z Kościoła ewangelickiego

Podobnie jak w Kościołach chrześcijańskich tradycji zachodniej, trwa cztery niedziele.

Luteranie rozpoczęli w niedzielę adwent. To czas oczekiwania i nadziei. Podobnie jak w Kościołach chrześcijańskich tradycji zachodniej, trwa cztery niedziele i rozpoczyna nowy rok kościelny - powiedziała PAP rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

- Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest "gwiazda adwentowa", która symbolizuje Jezusa Chrystusa - powiedziała rzecznik.

Rzecznik przypomniała, sam termin "adwent" pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", co oznacza "przyjście". - W tradycji ewangelickiej ten okres wiąże się z oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, przygotowaniem się do kolejnej pamiątki jego urodzin, ale także zachęca do zmiany i naprawiania wielu spraw w życiu. () To czas oczekiwania i nadziei - powiedziała.

Godfrejów-Tarnogórska wskazała, że w czasie adwentu odprawiane są w luterańskich parafiach tygodniowe nabożeństwa. Barwą liturgiczną jest fiolet.

Podczas oczekiwania na Boże Narodzenie w luterańskich domach pojawią się wieńce adwentowe z czterema świecami, które zapalane są w kolejne niedziele. Przy nich gromadzą się rodziny, by czytać Słowo Boże i modlić się. Wieniec jest również obecny w części ołtarzowej luterańskich kościołów i kaplic.

Godfrejów-Tarnogórska przypomniała, że twórcą wieńca był ewangelicki duchowny ks. Johann Wichern. W grudniu 1839 roku w sali modlitw ośrodka dla sierot z ubogich dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę.

Rzecznik dodała, że nierozerwalnie związana z tradycją adwentową ewangelików jest muzyka. Przykładem jest hymn stworzony do muzyki Georga Friedricha Haendla z oratorium "Juda Machabeusz".

W niektórych luterańskich domach popularny jest kalendarz adwentowy, służący do odliczania dni do Wigilii Bożego Narodzenia. Jak wyjaśniła Godfrejów-Tarnogórska, każdego dnia odkrywa się kolejny kartonik lub kopertę, gdzie ukryty jest werset biblijny, zadanie na dany dzień oraz niespodzianka.

W parafiach odbywają się tradycyjne adwentówki i gwiazdki, czyli spotkania dla młodych i seniorów, a także rekolekcje dla rodzin. Rozprowadzane są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, w ramach ekumenicznej akcji, którą prowadzą Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, Caritas Kościoła rzymskokatolickiego i Eleos Kościoła prawosławnego.

W Kościele organizowana jest akcja "Kartki dla seniorów 2025". Własnoręcznie wykonane karty z życzeniami trafią do seniorów mieszkających w ewangelickich domach opieki.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 60 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Reformacja dotarła tu wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 roku.

PAP |

dodane 30.11.2025 14:20

