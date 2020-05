Odkryj św. Józefa na nowo jako potężnego orędownika w sprawach trudnych i nagłych. Pobierz "Triduum do św. Józefa" odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku.

Wbrew słodkawym wizerunkom Józef to bardzo mocny mężczyzna. Mocny nie w gębie, ale w czynie. Odkryjmy św. Józefa na nowo jako pomocnika, orędownika w trudnych sprawach, patrona rodzin, mężczyzn, wstawiennika u Boga za młodymi ludźmi, którzy proszą o dobrego męża czy żonę. To szczególny patron ludzi ciężko pracujących. Nauczyciel modlitwy kontemplacyjnej. Patron dobrej śmierci i obrońca Kościoła.

Dziś dzień św. Józefa - napisz do Niego list.

Przedstawiamy modlitwę nazywaną „Telegramem do św. Józefa”. Jest to Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku. Podane modlitwy należy odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli sytuacja jest bardzo nagląca, można to zrobić w trzech kolejnych godzinach.

Telegram do św Józefa:

Telegram do św Józefa



Modlitwa:

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej...

O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w każdy czas!

