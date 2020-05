Spotkanie i Q&A z Andrzejem "Kogutem" Sową

To będzie mocne świadectwo o tym jak działa Bóg. Jedyne, co trzeba, by nasze życie się zmieniło, to pozwolić mu na to. Podczas dzisiejszego spotkania poznacie niesamowitą historię człowieka, który... jest grzesznikiem.

Początek naszej transmisji o 19.00. Okienko transmisji jest poniżej. Zachęcamy do obecności i komentowania, i zadawania pytań pod okienkiem transmisji zarówno na Facebooku, jak i na YouTube. Najciekawsze zadamy naszemu gościowi podczas sesji Q&A.

Gosc Wroclawski Rozmowa z Andrzejem "Kogutem" Sową - Klaretyńskie Dni Młodych - 2 maja 2020



Zapraszamy również na 21.00 na koncert ks. Kuby Bartczaka.

