Program jest dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. Został opracowany przez Fundację "Wypłyń na Głębię", której misją jest powstrzymanie narastającego trendu laicyzacji wśród młodzieży.

Katecheza 2.0 powstaje we współpracy fundacji z ekspertami z dziedziny pedagogiki, katechezy, teologii oraz przeciwdziałania przestępczości. Składa się z materiałów multimedialnych oraz zestawu profesjonalnych metod i narzędzi wspierających nauczanie katechetyczne.

To m.in. materiały wideo zawierające świadectwa, wywiady, historie osób nawróconych, jak i omówienia ważnych tematów z punktu widzenia katechezy, chrześcijaństwa i rozwoju duchowego. Twórcy sięgają do współczesnego języka i zapraszają osoby znane młodzieży. Do filmów dołączane są scenariusze lekcji dla różnych grup wiekowych, które mają inspirować uczniów do zgłębiania wiary katolickiej.

Ważnym elementem programu są też spotkania katechetyczne, które mogą odbywać się w szkołach i parafiach.

- Nasza inicjatywa jest odpowiedzią nie tylko na postępujący proces laicyzacji wśród młodzieży, ale także na trudne warunki codziennego funkcjonowania, których obecnie każdy z nas doświadcza - informuje Piotr Szwędrowski, prezes Fundacji "Wypłyń na Głębię".

Jednym ze współtwórców programu jest Kacper Gudzikowski z Opola, pedagog, biblista, animator kultury i raper.

Start programu Katecheza 2.0 zaplanowany jest na środę 13 maja. - Premiera pierwszego odcinka będzie miała charakter domowy. Katecheci, wychowawcy, księża oraz uczniowie wspólnie - online - rozpoczną lekcję Katechezy 2.0 - zapowiada P. Szwędrowski.

Formularz zgłoszeniowy dla katechetów, dyrektorów i proboszczów, a także szersze informacje o programie znajdują się na stronie: katechezadwazero.pl. Projekt jest darmowy i realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także biskupa opolskiego Andrzeja Czai.