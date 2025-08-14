Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zmarł biskup Marian Błażej Kruszyłowicz OFM Conv.
rss newsletter facebook twitter

Zmarł biskup Marian Błażej Kruszyłowicz OFM Conv.

Zmarł biskup Marian Błażej Kruszyłowicz OFM Conv.  
Źródło: kuria.pl

13 sierpnia 2025 roku, w wieku 89 lat, zmarł Biskup Senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFM Conv., biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1990-2013. Informacja o uroczystościach pogrzebowych zostanie podana w późniejszym terminie.

Reklama

Bp Marian Błażej Kruszyłowicz urodził się 6 maja 1936 roku w Gliniszczach, na terenie diecezji grodzieńskiej. Został wyświęcony na kapłana 7 lutego 1960 roku w Łodzi. Został mianowany biskupem tytularnym Hadrumetu i biskupem pomocniczym w Szczecinie 9 grudnia 1989 roku. Sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice patriarchalnej św. Piotra Apostoła w Rzymie 6 stycznia 1990 roku.

21 czerwca 2011 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI zdecydował, aby bp Marian Błażej Kruszyłowicz kontynuował posługę biskupa pomocniczego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez kolejne dwa lata po osiągnięciu wieku kanonicznego.

11 maja 2013 roku, Ojciec Święty Franciszek przyjął złożoną 2 lata wcześniej, z racji wieku, rezygnację z posługi biskupa pomocniczego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

«« | « | 1 | » | »»

BP KEP |

dodane 14.08.2025 12:13

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Kosmos

Piotr Drzyzga

Kosmos

Gdyby Elon Musk był ze Śląska, pewnie zwałby się Ilōn Muskowiok. Albo jakoś tak...

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Tajne operacje USA na Grenlandii.

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Jeden został stracony przez terrorystów.

Władimir Putin

Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom

Nie podano motywów takiego kroku.

Protestujący w Izraelu blokują drogi

Izrael: W całym kraju protesty

"Rząd porzucił zakładników, ale naród ich uratuje".

Armia Izraela się przygotowuje

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
20°C Czwartek
rano
wiecej »

Reklama

 