Papież o miękkiej dyplomacji Watykanu w sprawie Ukrainy i Gazy  

Zawieszenie broni i porozumienie pokojowe na Ukrainie, rozwiązanie kryzysu humanitarnego oraz uwolnienie izraelskich zakładników w Gazie – to cele „miękkiej dyplomacji” Stolicy Apostolskiej w obliczu problemów, „których nie da się rozwiązać wojną”. O to apeluje i tego oczekuje Papież Leon XIV, do którego dotarli dziennikarze po jego przybyciu do Castel Gandolfo.

Leon XIV odpowiedział na pytania dziennikarzy 13 sierpnia w Castel Gandolfo, dokąd udał się na drugi okres letniego wypoczynku, który potrwa do 19 sierpnia.

Zawsze szukać dialogu, pracy dyplomatycznej

Na pytanie, czego oczekuje od spotkania pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zaplanowanego na 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Leon XIV odpowiedział, że trzeba zawsze dążyć do „zawieszenia broni, trzeba zakończyć z przemocą, z tyloma ofiarami śmiertelnymi. Zobaczymy, jak mogą się porozumieć. Bo po tak długim czasie wojny – jaki jest cel? Trzeba zawsze szukać dialogu, pracy dyplomatycznej, a nie przemocy, nie broni”.

Na pytanie, czy jest zaniepokojony możliwością deportacji ludności Gazy, Papież mówił: „Bardzo. Trzeba rozwiązać kryzys humanitarny, tak nie można dalej. Znamy przemoc terroryzmu i szanujemy tych wielu, którzy zginęli, jak również zakładników – trzeba, aby zostali uwolnieni. Ale trzeba też pamiętać o tych wielu, którzy umierają z głodu”.

Problemy, których nie rozwiąże wojna

Wreszcie na pytanie, co robi Stolica Apostolska, aby zatrzymać te i inne konflikty, Papież odpowiedział, że „Stolica Apostolska nie może ich zatrzymać… ale pracujemy, można powiedzieć, na rzecz ‘miękkiej dyplomacji’, zawsze zapraszając, zachęcając do poszukiwania niestosowania przemocy poprzez dialog i szukania rozwiązań, bo tych problemów nie można rozwiązać wojną”.

W wypowiedzi do Polaków: Niech Bóg obdarzy pokojem wszystkie narody

W środę, podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI, w pozdrowieniu skierowanym do pielgrzymów z Polski, Papież zwrócił uwagę świata na narody krajów doświadczonych konfliktami i przemocą. „Błagajcie Boga, aby obdarzył pokojem wszystkie narody, które przeżywają tragedię wojny”. Inspiracją do apelu Papieża była postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, polskiego franciszkanina, który zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz, ofiarując swoje życie w zamian za ojca rodziny skazanego na śmierć głodową w bunkrze głodowym.

Msza Święta i Anioł Pański w Castel Gandolfo w uroczystość Wniebowzięcia

Podczas drugiego okresu odpoczynku w rezydencji Villa Barberini, mieszczącej się w obrębie Papieskich Willi, Leon XIV będzie miał kilka publicznych spotkań. W piątek, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o godzinie 10 Papież odprawi Mszę Świętą w parafii św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo, a o 12 odmówi modlitwę Anioł Pański z wejścia do Pałacu Apostolskiego na Piazza della Libertà, również w Castel Gandolfo.

W Albano – Msza Święta i obiad z ubogimi z Caritas

W niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 9.30 papież Leon XIV odprawi Mszę Świętą w sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano, z udziałem ubogich objętych pomocą diecezjalnej Caritas oraz pracowników tej instytucji. O godzinie 12 odmówi modlitwę Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Na zakończenie podzieli obiad z ubogimi i podopiecznymi Caritas w Borgo Laudato si’, mieszczącym się na terenie Papieskich Willi.