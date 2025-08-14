Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież o miękkiej dyplomacji Watykanu w sprawie Ukrainy i Gazy
rss newsletter facebook twitter

Papież o miękkiej dyplomacji Watykanu w sprawie Ukrainy i Gazy

Papież o miękkiej dyplomacji Watykanu w sprawie Ukrainy i Gazy  

Zawieszenie broni i porozumienie pokojowe na Ukrainie, rozwiązanie kryzysu humanitarnego oraz uwolnienie izraelskich zakładników w Gazie – to cele „miękkiej dyplomacji” Stolicy Apostolskiej w obliczu problemów, „których nie da się rozwiązać wojną”. O to apeluje i tego oczekuje Papież Leon XIV, do którego dotarli dziennikarze po jego przybyciu do Castel Gandolfo.

Reklama

Leon XIV odpowiedział na pytania dziennikarzy 13 sierpnia w Castel Gandolfo, dokąd udał się na drugi okres letniego wypoczynku, który potrwa do 19 sierpnia.

Zawsze szukać dialogu, pracy dyplomatycznej

Na pytanie, czego oczekuje od spotkania pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zaplanowanego na 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Leon XIV odpowiedział, że trzeba zawsze dążyć do „zawieszenia broni, trzeba zakończyć z przemocą, z tyloma ofiarami śmiertelnymi. Zobaczymy, jak mogą się porozumieć. Bo po tak długim czasie wojny – jaki jest cel? Trzeba zawsze szukać dialogu, pracy dyplomatycznej, a nie przemocy, nie broni”.

Na pytanie, czy jest zaniepokojony możliwością deportacji ludności Gazy, Papież mówił: „Bardzo. Trzeba rozwiązać kryzys humanitarny, tak nie można dalej. Znamy przemoc terroryzmu i szanujemy tych wielu, którzy zginęli, jak również zakładników – trzeba, aby zostali uwolnieni. Ale trzeba też pamiętać o tych wielu, którzy umierają z głodu”.

Problemy, których nie rozwiąże wojna

Wreszcie na pytanie, co robi Stolica Apostolska, aby zatrzymać te i inne konflikty, Papież odpowiedział, że „Stolica Apostolska nie może ich zatrzymać… ale pracujemy, można powiedzieć, na rzecz ‘miękkiej dyplomacji’, zawsze zapraszając, zachęcając do poszukiwania niestosowania przemocy poprzez dialog i szukania rozwiązań, bo tych problemów nie można rozwiązać wojną”.

W wypowiedzi do Polaków: Niech Bóg obdarzy pokojem wszystkie narody

W środę, podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI, w pozdrowieniu skierowanym do pielgrzymów z Polski, Papież zwrócił uwagę świata na narody krajów doświadczonych konfliktami i przemocą. „Błagajcie Boga, aby obdarzył pokojem wszystkie narody, które przeżywają tragedię wojny”. Inspiracją do apelu Papieża była postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, polskiego franciszkanina, który zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz, ofiarując swoje życie w zamian za ojca rodziny skazanego na śmierć głodową w bunkrze głodowym.

Msza Święta i Anioł Pański w Castel Gandolfo w uroczystość Wniebowzięcia

Podczas drugiego okresu odpoczynku w rezydencji Villa Barberini, mieszczącej się w obrębie Papieskich Willi, Leon XIV będzie miał kilka publicznych spotkań. W piątek, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o godzinie 10 Papież odprawi Mszę Świętą w parafii św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo, a o 12 odmówi modlitwę Anioł Pański z wejścia do Pałacu Apostolskiego na Piazza della Libertà, również w Castel Gandolfo.

W Albano – Msza Święta i obiad z ubogimi z Caritas

W niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 9.30 papież Leon XIV odprawi Mszę Świętą w sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano, z udziałem ubogich objętych pomocą diecezjalnej Caritas oraz pracowników tej instytucji. O godzinie 12 odmówi modlitwę Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Na zakończenie podzieli obiad z ubogimi i podopiecznymi Caritas w Borgo Laudato si’, mieszczącym się na terenie Papieskich Willi.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 14.08.2025 10:11

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Kosmos

Piotr Drzyzga

Kosmos

Gdyby Elon Musk był ze Śląska, pewnie zwałby się Ilōn Muskowiok. Albo jakoś tak...

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Tajne operacje USA na Grenlandii.

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Jeden został stracony przez terrorystów.

Władimir Putin

Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom

Nie podano motywów takiego kroku.

Protestujący w Izraelu blokują drogi

Izrael: W całym kraju protesty

"Rząd porzucił zakładników, ale naród ich uratuje".

Armia Izraela się przygotowuje

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
20°C Czwartek
rano
wiecej »

Reklama

 