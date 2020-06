Czy w uroczystość NSPJ obowiązuje post piątkowy?  

W dniu dzisiejszym w liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego roku przypada ona w piątek po Oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa siostrze wizytce Małgorzacie Marii Alacoque w drugiej połowie XVII w. Jezus poprzez objawienia dane zakonnicy wezwał Kościół do ustanowienia święta ku czci Jego Serca i do odprawiania szczególnego nabożeństwa. W liturgii uroczystość NSPJ funkcjonuje od roku 1765. Wtedy to papież Klemens XIII ustanowił ją dla zakonu wizytek. Na cały Kościół uroczystość rozciągnął papież Pius IX w 1856 r.

Żywy kult Serca Jezusowego przejawia się nie tylko poprzez świętowanie uroczystości NSPJ, ale również m. in. przez odmawianie Litanii do Serca Jezusowego, odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa znosi piątkowy obowiązek wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.