Minęło 100 lat od chrztu Karola Wojtyły  

Jak ważny był to dzień dla przyszłego papieża, świadczą jego słowa, wypowiedziane 79 lat później. „Z głęboką czcią całuję próg domu Bożego – wadowickiej fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa (...). Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszelkich łask” – mówił Jan Paweł II w Wadowicach, 16 czerwca 1999 r.

W księgach parafialnych chrzest Karola Wojtyły odnotowano na stronie 549 pod numerem 671. A rodzicami chrzestnymi Karola byli Józef Kuśnierczyk i Maria Wiadrowska. Później parokrotnie ks. Karol Wojtyła całował chrzcielnicę w wadowickiej świątyni, m.in. jako metropolita krakowski w 1966 r. i 1970 r. oraz w 1979 roku jako papież Jan Paweł II.

