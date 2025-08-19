DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów  

Co najmniej 52 osoby zginęły, w tym osiem kobiet i dwoje dzieci w wyniku ataków islamistycznych rebeliantów z Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF) - podała Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO)
Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia 2025 r. w kilku miejscowościach terytoriów Beni i Lubero, w prowincji Kiwu Północne. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Przemocy towarzyszyły porwania, grabieże, podpalanie domów, pojazdów, niszczenie mienia ludności, która już wcześniej znajdowała się w dramatycznej sytuacji humanitarnej.
Ataki dokonywane przez ADF, wymierzone w ludność cywilną, wpisują się w serię okrucieństw popełnianych od lat przez islamistów. Do ostatnich doszło w nocy z 26 na 27 lipca w Komanda (terytorium Irumu, Ituri).
MONUSCO wzywa władze DRK do przeprowadzenia dochodzeń w celu zidentyfikowania sprawców masakr ludności cywilnej i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości.
W odpowiedzi na nową falę przemocy, MONUSCO wzmocniła obecność wojskową oraz wsparcie dla władz kongijskich.
W dniach 13 i 14 sierpnia, podczas incydentów w Mayi-Moya (Kiwu Północne), misja zapewniła ochronę 206 cywilom, w tym 70 kobietom i 93 dzieciom, którzy schronili się w bazie wojskowej MONUSCO. Jednocześnie Brygada Interwencyjna prowadziła wspólne nocne patrole z wojskiem kongijskim.
Wzmocnione zostały też działania ochronne poprzez rozmieszczanie patroli dziennych i nocnych, w gęsto zaludnionych obszarach prowincji Kiwu Północne, a biura terenowe MONUSCO ściśle współpracują z władzami lokalnymi w celu ochrony ludności cywilnej.
ADF powstała pod koniec lat 90. XX w. na terenach sąsiedniej Ugandy, zanim przekroczyła granicę i założyła obozy w lasach DR Konga. Formacja jest odpowiedzialna za tysiące zabójstw, jakie miały miejsce w ciągu ostatniej dekady w obu krajach.
Frakcja powstała jako połączenie kilku grup rebelianckich (Sojuszniczego Ruchu Demokratycznego, Narodowej Armii Wyzwolenia Ugandy, Muzułmańskiej Armii Wyzwolenia Ugandy i bojowników Tabliq Jamaat), po czym weszła w alians z Bożą Armią Oporu, której lider Joseph Kony, do dziś poszukiwany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości.
Pierwszym liderem ADF był, również oskarżony o zbrodnie przeciw ludzkości, Jamil Mukulu. Urodzony jako David Steven, ochrzczony jako katolik, po konwersji na islam przybrał nowe imię, ulegając radykalizacji w czasie pobytu w Arabii Saudyjskiej.
Od czasu jego aresztowania w 2015 r., liczącą obecnie ok. 1000 bojowników ADF, działającą na wschodnich terenach DR Konga, Musa Baluku. To z jego inicjatywy ADF w 2019 r. połączyła się z Państwem Islamskim Afryki Centralnej.
Za pomoc w jego ujęciu Waszyngton wyznaczył w 2023 r. nagrodę w wysokości do 5 mln dolarów.
Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu
Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.
W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.
W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.