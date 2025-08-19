DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów  

Co najmniej 52 osoby zginęły, w tym osiem kobiet i dwoje dzieci w wyniku ataków islamistycznych rebeliantów z Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF) - podała Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO)

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia 2025 r. w kilku miejscowościach terytoriów Beni i Lubero, w prowincji Kiwu Północne. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Przemocy towarzyszyły porwania, grabieże, podpalanie domów, pojazdów, niszczenie mienia ludności, która już wcześniej znajdowała się w dramatycznej sytuacji humanitarnej.

Ataki dokonywane przez ADF, wymierzone w ludność cywilną, wpisują się w serię okrucieństw popełnianych od lat przez islamistów. Do ostatnich doszło w nocy z 26 na 27 lipca w Komanda (terytorium Irumu, Ituri).

MONUSCO wzywa władze DRK do przeprowadzenia dochodzeń w celu zidentyfikowania sprawców masakr ludności cywilnej i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości.

W odpowiedzi na nową falę przemocy, MONUSCO wzmocniła obecność wojskową oraz wsparcie dla władz kongijskich.

W dniach 13 i 14 sierpnia, podczas incydentów w Mayi-Moya (Kiwu Północne), misja zapewniła ochronę 206 cywilom, w tym 70 kobietom i 93 dzieciom, którzy schronili się w bazie wojskowej MONUSCO. Jednocześnie Brygada Interwencyjna prowadziła wspólne nocne patrole z wojskiem kongijskim.

Wzmocnione zostały też działania ochronne poprzez rozmieszczanie patroli dziennych i nocnych, w gęsto zaludnionych obszarach prowincji Kiwu Północne, a biura terenowe MONUSCO ściśle współpracują z władzami lokalnymi w celu ochrony ludności cywilnej.

ADF powstała pod koniec lat 90. XX w. na terenach sąsiedniej Ugandy, zanim przekroczyła granicę i założyła obozy w lasach DR Konga. Formacja jest odpowiedzialna za tysiące zabójstw, jakie miały miejsce w ciągu ostatniej dekady w obu krajach.

Frakcja powstała jako połączenie kilku grup rebelianckich (Sojuszniczego Ruchu Demokratycznego, Narodowej Armii Wyzwolenia Ugandy, Muzułmańskiej Armii Wyzwolenia Ugandy i bojowników Tabliq Jamaat), po czym weszła w alians z Bożą Armią Oporu, której lider Joseph Kony, do dziś poszukiwany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości.



Pierwszym liderem ADF był, również oskarżony o zbrodnie przeciw ludzkości, Jamil Mukulu. Urodzony jako David Steven, ochrzczony jako katolik, po konwersji na islam przybrał nowe imię, ulegając radykalizacji w czasie pobytu w Arabii Saudyjskiej.

Od czasu jego aresztowania w 2015 r., liczącą obecnie ok. 1000 bojowników ADF, działającą na wschodnich terenach DR Konga, Musa Baluku. To z jego inicjatywy ADF w 2019 r. połączyła się z Państwem Islamskim Afryki Centralnej.

Za pomoc w jego ujęciu Waszyngton wyznaczył w 2023 r. nagrodę w wysokości do 5 mln dolarów.