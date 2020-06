"Wspaniała inicjatywa"  

W niedzielnym koncercie zorganizowanym przez Fundację Kultury i Sztuki wystąpiła m.in. mieszkająca w Nowym Jorku pianistka Magdalena Stern-Baczewska. Zagrała pierwszą część Sonaty cis-moll op. 27 nr 2 "Księżycowej" Beethovena.

"Byłam zaszczycona, że mogłam dołączyć do artystów z całego świata biorąc udział w koncercie upamiętniającym Jana Pawła II. Dla mnie był to naprawdę zaszczyt i przyjemność złożyć mu hołd przez muzykę. Szczególnie w takim czasie, kiedy nie jesteśmy w stanie połączyć się na żywo w sali koncertowej" - powiedziała PAP Stern-Baczewska, która jest profesorką Columbia University.

Wyraziła zadowolenie z dużej oglądalności, a także, że koncert będzie jeszcze przez kilka dni dostępny dla tych, którzy nie mogli go obejrzeć na żywo.

"Jan Paweł II był niezwykłą osobowością i osobistością nie tylko dla nas Polaków, ale dla całego świata. Oprócz tego, że był przywódcą religijnym, był też myślicielem, poetą i bardzo ważnym dyplomatą" - podkreśliła pianistka.

Joannę Kaczorowską, dyrektorkę Studiów Licencjackich Wykonawczych i katedry muzyki kameralnej, profesorkę skrzypiec i muzyki kameralnej na Uniwersytecie Nowojorskim Stanowym w Stony Brook szczególne poruszył występ sopranistki Anety Łukaszewicz. Towarzyszył jej kompozytor Krzesimir Dębski, z kwartetem smyczkowym Primuz.

"Artystka o dramatycznej barwie głosu w brawurowy sposób wykonała przepiękną arię z opery "Hiob" Dębskiego, którą napisał na podstawie dramatu Karola Wojtyły. Wspaniała muzyka poparta świetnym wykonaniem wywarła na mnie bardzo duże wrażenie" - przyznała Kaczorowska, która jest prezeską Nowojorskiego Instytutu Smyczkowego.

Spośród wykonawców wyróżniła też gruzińsko-turecką skrzypaczkę Veriko Thumburidze - laureatkę 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

"W cudowny sposób zinterpretowała "Medytacje" Czajkowskiego. Wspaniała jakość dźwiękowa, niesamowite, intensywne i emocjonalnie naładowane vibrato, jak i fantastyczna technika sprawiły, że muzyka płynęła z jej instrumentu w sposób romantyczny, liryczny a jednocześnie łatwy dla naszego ucha" - oceniła.

Gratulacje organizatorom imprezy słożył pianista Jerzy Stryjniak. Uznał koncert za wspaniałą inicjatywę z wybitną obsadą artystyczną w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II.

"Przepięknie brzmieli soliści związani z Metropolitan Opera, najsłynniejszą sceną operową świata. Jako pianista nie mogę nie wspomnieć o doskonałym występie Szymona Nehringa - reprezentanta polskiej szkoły pianistycznej występującego na Wawelu, w miejscu tak bliskim sercu papieżowi, najwybitniejszemu Polakowi. To znakomita prezentacja najcenniejszych polskich wartości" - powiedział PAP prof. Stryjniak, rektor The New York Conservatory of Music.

Twórczym podejściem w czasie pandemii dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Janowi Pawłowi II, nazwał koncert online pianista i kompozytor Jakub Polaczyk. Podkreślił, że program był bardzo zróżnicowany, a dobór artystów ciekawy.

Zwrócił uwagę na pracę Krzesimira Dębskiego, oraz, że w programie nie było utworów z czasów, gdy żył Jan Paweł II i kompozytorzy dedykowali mu swoje dzieła.

"Wielu artystów jeździło do Jana Pawła II. W obecności papieża były prawykonane np. "Msza o pokój" Kilara, "Te Deum" Pendereckiego czy "Totus Tuus" Góreckiego. Szkoda, że w koncercie nie było tych utworów. Brakuje mi chociaż jednej takiej pozycji napisanej za Jego życia" - mówił Polaczyk, który przed dwoma tygodniami zdobył 1 nagrodę na konkursie The American Prize za kompozycję "Ojibbeway".

Marian Żak, prezes New York Dance & Arts Innovations uznał za wspaniałe, że Polacy mogą uczcić wybitnego Polaka-papieża św. Jana Pawła II przedstawiając wybitnych artystów w trudnych czasach związanych z koronawirusem.

"Gratuluję pomysłu i realizacji. Sztuka zawsze zwycięży i znajdzie sposób na zaistnienie. Technologia zrobiła olbrzymi postęp i pozwala nam na prezentowanie sztuki na cały świat" - powiedział Żak, który jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Chopin i Przyjaciele" w Nowym Jorku.