Kalwaria Pacławska: Rozpoczyna się Wielki Odpust Kalwaryjski

Poświęceniem szat Matki Bożej i procesjami w poniedziałek w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla rozpocznie się Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Franciszkanie spodziewają się większej liczby wiernych niż zazwyczaj.

Kalwaryjskie sanktuarium to jedno z najbardziej znanych w Polsce miejsc kultu i pielgrzymek. Często nazywane jest Jerozolimą Wschodu ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej, a z kolei z uwagi na obecność cudownego obrazu Matki Bożej nosi też miano Jasnej Góry Podkarpacia. Kult Matki Bożej Kalwaryjskiej datuje się od XVIII stulecia.

Jak poinformował PAP o. Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), którzy od początku istnienia Kalwarii Pacławskiej się nią opiekują, każdego roku Wielki Odpust Kalwaryjski gromadzi tłumy wiernych, nie tylko z regionu.

- W tym roku franciszkanie w Kalwarii Pacławskiej spodziewają się większej liczby pątników podczas sierpniowych uroczystości ku czci Matki Bożej Wniebowziętej niż zwykle. A to wszystko za sprawą układu dni w kalendarzu - zauważył o. Szewek.

Przypomniał, że tradycyjnie Wielki Odpust Kalwaryjski trwa od 11 do 15 sierpnia.

- W tym roku jednak poprzedzają go sobota i niedziela 9 i 10 sierpnia, a po ustawowo wolnym od pracy dniu 15 sierpnia też przypadają sobota i niedziela, 16-17 sierpnia - wyjaśnił.

Odpust rozpocznie się w poniedziałek o godz. 14.00 poświęceniem szat Matki Bożej w bazylice. Następnie odbędzie się procesja do kaplicy - Domku Matki Bożej. Tam wierni wysłuchają kazania i ruszą w procesji z figurą Matki Bożej Zaśniętej z powrotem do bazyliki.

W programie kilkudniowego odpustu przewidziane są m.in. codzienne msze święte przed cudownym obrazem Matki Bożej w bazylice mniejszej i na galerii, w tym o północy z czwartku na piątek z udziałem neoprezbiterów franciszkańskich, której przewodniczyć będzie o. Marian Gołąb, kustosz sanktuarium. Homilię wygłosi neoprezbiter, o. Mateusz Hnat.

Pielgrzymi codziennie mają okazję uczestniczyć także w różańcu, procesjach, apelu maryjnym oraz w Dróżkach Pogrzebu Matki Bożej, Dróżkach Pana Jezusa, w czasie których wędrują między kapliczkami i rozważają wydarzenia z Biblii.

W czasie odpustu tradycyjnie odbywają się też koncerty muzyczne. Wierni wysłuchają Oratorium Kalwaryjskiego "Pax et bonum. Transcendentne Impresje Oratoryjne" Romana Drozda. Wystąpią: Podkarpacka Orkiestra Kameralna, Sanocki Chór Kameralny, Robert Salvati, Vittoria Vimercati, Andrzej Głowienka i Alberto Rota.

Kulminacją uroczystości będzie w piątek 15 sierpnia w południe suma odpustowa z procesją eucharystyczną zamykająca Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której przewodniczyć będzie o. Mariusz Kozioł, minister prowincjalny franciszkanów z Krakowa.

Ponadto - jak poinformował o. Szewek - do Kalwarii Pacławskiej z okolicznościowymi kazaniami przybędą również zaproszeni goście: ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie biskup Edward Kawa, ordynariusz archidiecezji przemyskiej ks. abp Adam Szal, ordynariusz archidiecezji częstochowskiej ks. abp Wacław Depo, zaś kaznodzieją odpustowym będzie o. Stanisław Glista z miejscowej wspólnoty.

Uroczystości w Kalwarii Pacławskiej należą do największych w kraju pod względem liczby uczestników, którzy przyjeżdżają tam nie tylko z Podkarpacia, ale także z innych regionów Polski.

Organizatorzy ostrzegają, że uczestnicy uroczystości, którzy do sanktuarium dotrą samochodami, mogą spodziewać się utrudnień w ruchu i w znalezieniu miejsc parkingowych, wynikających z ogromnej liczby wiernych i apelują o podporządkowanie się poleceniom policji i znakom drogowym. Do sanktuarium można dojechać także komunikacją publiczną.

Szczegółowy program odpustu jest na stronie kalwaryjskiego sanktuarium: https://kalwaria.franciszkanie.pl/program-wielkiego-odpustu-kalwaryjskiego-2025.

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej znajduje się w najbardziej na północ wysuniętej części Karpat Wschodnich, na wysokości 465 m n.p.m.

Franciszkański kompleks klasztorny w Kalwarii Pacławskiej powstał na wzgórzu Karpat Wschodnich w XVII w. z pobudek religijnych wojewody podolskiego, kasztelana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry z Pleszowic, herbu Bończa. Legenda głosi, że podczas jednego z polowań puścił się w pogoń za szczególnie dorodnym okazem jelenia. Niespodziewanie zwierzę zatrzymało się, a wśród jego rogów pojawił się jaśniejący krzyż. Fredro postanowił upamiętnić to miejsce, wznosząc na wzgórzu kościół i klasztor, do którego sprowadził franciszkanów.

W świątyni jest cudowny, łaskami słynący obraz Matki Bożej. Najpierw odbierał on cześć we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim. Modlili się przed nim m.in. królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, książę Jeremi Wiśniowiecki oraz hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki. W księgach zanotowano ponad 50 cudów.

W bazylice jest też grób Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, do którego w ostatnim czasie pielgrzymuje niezliczona liczba wiernych.

Kalwaria to również 42 kaplice rozsiane po wzgórzach, czyli: Dróżki Pana Jezusa, Droga Krzyżowa, Dróżki Matki Bożej oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kaplice te służą do rozważania tajemnic Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej.

Kalwaria Pacławska przyciąga rzesze ludzi nie tylko ze względów religijnych, ale też rekreacyjnych. Tamtejszy park krajobrazowy z rezerwatem przyrody jest dla wielu idealnym miejscem do odpoczynku.