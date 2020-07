Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić; to poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków - napisała do europosłanki PiS Beaty Mazurek na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W niedzielę europosłanka PiS, była rzeczniczka ugrupowania, Beata Mazurek krytykowała kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego za kwestię debaty.

"Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - napisała na Twitterze Mazurek, nawiązując do debaty prezydenckiej, którą w minionym tygodniu próbował zorganizować TVN oraz portale Onet i WP.

Do tego wpisu odniosła się w poniedziałek ambasador USA w Polsce.

"Beata Mazurek - dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - napisała Mosbacher.

W odpowiedzi była rzeczniczka PiS odwołała się z kolei do słów byłego szefa MON i likwidatora Wojskowych Służb Informacyjnych Antoniego Macierewicza.

"Pani ambasador, nie wie Pani tego? Antoni Macierewicz pytany o twierdzenia raportu, że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL, Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (tajny współpracownik WSI), byłego dyrektora FOZZ, przyznał on, że był agentem służb wojska PRL. W raporcie napisano m.in. że wywiad wojskowy PRL odejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie" - napisała Mazurek.