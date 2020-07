Kolejna chrześcijanka zabita w Indiach  

„To niepokojące, bo w naszej dzielnicy w każdym tygodniu zdarzają się ataki na chrześcijan. Liczymy na energiczne działanie władz w celu powstrzymania przemocy” – oświadczył bp Binay Kandulna z Khunti. W związku z zabójstwem policja aresztowała czterech młodych ludzi.

Miejscowy proboszcz ujawnia, że zamordowana Munda nawróciła się na chrześcijaństwo sześć lat temu. „Radykalni hinduscy nacjonaliści, gdy tylko się o tym dowiedzieli, zaczęli ją dręczyć. Chrześcijanie z naszego regionu żyją w strachu” –wyznał. Przypomina on, że w przeszłości w Jharkhand nie dochodziło do takich incydentów. „Tymczasem teraz jest to codzienność, w każdym tygodniu pojawiają się przypadki prześladowania chrześcijan. Wszyscy powinniśmy potraktować tę sprawę poważnie i wspólnie zastanowić się, jak sobie z nią poradzić” – dodał.

Persecution Relief, ekumeniczne forum wspierające prześladowanych chrześcijan w Indiach, odnotowało w ubiegłym roku 527 przypadków prześladowań w 2019 roku. Dla porównania rok wcześniej było ich o 80 mniej. Od początku tego roku zanotowano już prawie 300 przypadków. Łącznie w ciągu ostatnich czterech lat w Indiach popełniono ponad 2 tys. przestępstw z nienawiści do chrześcijan.