To jest wykład piątego przykazania uczyniony przez Jezusa. Chcesz wiedzieć, jakiego prawa uczy cię Jezus, to patrz na Niego, w jaki sposób On żyje – mówił abp Grzegorz Ryś, który 6 sierpnia przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Temat sierpniowego spotkania brzmiał: „Święty Józef – patron czasu, który nas przerasta”.

W homilii abp Grzegorz Ryś, odwołując się do Ewangelii o Przemienieniu na Górze Tabor, stwierdził, że Mojżesz jest uosobieniem prawa religijnego, a Eliasz jest symbolem proroctwa.

Dalej hierarcha tłumaczył, jak należy przestrzegać przykazań Bożych. - Czy rozumiemy dziesięć przykazań tak, jak je wykłada Jezus? U Jezusa przykazanie „nie zabijaj” nie sprowadza się tylko do tego, że kogoś pozbawiłeś życia, unicestwiłeś. Można człowieka zabić, niekoniecznie używając broni, można zabić słowem "bezbożniku", "głupcze". To jest wykład piątego przykazania uczyniony przez Jezusa. Chcesz wiedzieć, jakiego prawa uczy cię Jezus, to patrz na Niego, w jaki sposób On żyje. Dla nas prawem nie jest to, że nauczyłeś się dziesięciu przykazań, ale prawem dla nas jest to, w jaki sposób te dziesięć przykazań Jezus pokazuje swoim życiem. Papież Benedykt mówił: „Prawem Mesjasza jest sam Mesjasz" – powiedział administrator apostolski diecezji kaliskiej.

Za papieżem Franciszkiem wskazał, że wiara chrześcijańska prowadzi do spotkania z Jezusem. - Papież Franciszek zastanawia się, na czym polega wiara chrześcijańska, i mówi, że u początku wiary chrześcijańskiej nie leży jakaś wielka idea, że wiara nie jest systemem moralnym i etycznym, nie jest światopoglądem, jest wydarzeniem spotkania z Osobą, czyli Jezusem Chrystusem. Stosowanie się do prawa i czytanie Biblii prowadzi do Jezusa. Wszystkie przykazania, całe słowo Boga są ważne dlatego, że nas prowadzą do spotkania z Jezusem – przekonywał kaznodzieja.

Zaznaczył, że prawo jest ważne, jeśli jest formą miłości do Boga i bliźniego. - Papież Franciszek mówił, że nieraz stosujemy przepisy prawa jak kamienie, potrafimy zabić kogoś przepisem. Prawo i słowo prowadzą nas do umiejętności spotkania z Osobą Boga i osobami ludzkimi. Prawo i słowo prowadzą nas do Jezusa. Takie jest przesłanie Góry Tabor i słów Boga „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Zauważył, że apostołowie bardzo potrzebowali zobaczyć Jezusa w Jego chwale. - Chwilę wcześniej Jezus mówi o swoim krzyżu. To są ostatnie słowa, po których wychodzi z uczniami na Tabor. Na czym polega chwała Boga? Chwała Boga objawia się na krzyżu. Jezus umiera z miłości do nas. Taka forma miłości jest wyborem Boga i Jego chwałą. Jezus chciał pokazać uczniom, żeby się nie gorszyli krzyżem, nie gorszyli cierpieniem, nie myśleli, że krzyż jest obcy Bogu Są w życiu momenty krzyżowe - to są momenty, w których wychodzi się do chwały, to są momenty paschalne, momenty objawiające miłość Boga, to jest przesłanie Góry Tabor – podkreślał metropolita łódzki.

Wskazywał na św. Józefa, który zawsze wypełniał wolę Boga. - Józef nie był na Taborze, ale znał prawo Boże i słowo Boga. To prawo i słowo prowadziło go do Jezusa – zaznaczył duchowny.

Zachęcał wiernych, aby w swoim życiu realizowali przesłanie z Góry Tabor. - Takie jest objawienie Góry Tabor, które najlepiej wychodzi wtedy, kiedy człowiek pokazuje je sobą, swoim życiem, niekoniecznie o tym najwięcej opowiadając – powiedział abp Ryś.

Pod koniec Mszy św. abp Grzegorz Ryś zawierzył św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

Wcześniej konferencję nt. „O dyskretnej obecności św. Józefa w życiu naszych rodzin” wygłosił o. dr hab. Marian Zawada, karmelita, specjalista z zakresu teologii duchowości i duchowości karmelitańskiej, dyrektor Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis” w Krakowie, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, autor ponad 40 książek i około 250 artykułów.

Mszy św. przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, administrator apostolski diecezji kaliskiej, członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa, członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wraz z nim modlili się: biskup pomocniczy Łukasz Buzun, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów ostrzeszowskiego, pleszewskiego, zdunowskiego oraz pielgrzymi z Polski.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.