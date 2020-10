Protesty od Turynu po Neapol

Czwarty dzień protestu na piazza del Plebiscito w Neapolu przybrał bardziej pokojowy charakter, "po partyzantce pierwszych dni" - jak pisze Fabio Capasso w "Il Fatto Quotidiano". "Te kilka gorących głów nie reprezentuje tego miasta" - mówią protestujący o "awanturnikach". "Chcielibyśmy, by przesłanie, które stąd popłynie, było takie: jesteśmy tu, zebrani pokojowo, dla naszych praw; to w zasadzie jest już lockdown, ludzie boją się wyjść, sklepy są puste, a wiele osób nadal czeka na obiecaną pomoc ekonomiczną".

W ludziach narasta nieufność do zapowiedzianych przez rząd środków wsparcia. "To region pracy na czarno" - przyznają demonstranci. "Już w tej chwili jest zbyt wielu ludzi, którzy głodują, i dla których nic nie przewidziano. Zmuszają nas do wyboru, czy umrzeć z głodu, czy umrzeć z powodu COVID- 19" .

Pochód z piazza del Plebiscito przeszedł pod siedzibę władz regionu Kampania. Służby porządkowe otworzyły mu przejście, za co zostały nagrodzone brawami.

Uliczne protesty przeciwko lockdownowi trwają niemal w całym kraju, także na o wiele lepiej sytuowanej ekonomicznie północy, m.in. w Turynie i Mediolanie. Zamieszki sprzyjają również zwykłym rabusiom, którzy wykorzystują okazję do kradzieży przez wybite przez wandali szyby.

Symbolem protestu stało się zdjęcie kilkuletniej dziewczynki w maseczce, która napisała na kartonie: "Otwórzcie z powrotem lokal taty":