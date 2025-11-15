Prace te były częścią Watykańskiej Wystawy Misyjnej w 1925 roku.

Papież Leon XIV podarował Konferencji Episkopatu Kanady 62 artefakty, które stanowiły cześć kolekcji etnologicznej Muzeów Watykańskich - poinformował w sobotę Watykan po audiencji dla delegacji biskupów z tego kraju.

W komunikacie Watykan wyjaśnił, że po podróży papieża Franciszka do Kanady w 2022 roku i po papieskich audiencjach dla różnych grup jej rdzennej ludności Leon XIV zechciał, aby dar ten stanowił "konkretny znak dialogu, szacunku i braterstwa".

Przedstawiciele rdzennej ludności Kanady prosili wcześniej o zwrot pamiątek związanych z ich historią i sztuką. Zaznaczono, że papież powierzył Kościołowi Kanady te artefakty, które stanowią "historię spotkania między wiarą a różnymi grupami rdzennej ludności".

Prace te były częścią Watykańskiej Wystawy Misyjnej w 1925 roku za pontyfikatu Piusa XI, gdy obchodzono Rok Święty."Dar Ojca Świętego wpisuje się w kontekst Roku Świętego" - oświadczył Watykan w sobotę.

Z Watykanu Sylwia Wysocka