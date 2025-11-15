info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV podarował Episkopatowi Kanady artefakty - pamiątki rdzennej ludności
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV podarował Episkopatowi Kanady artefakty - pamiątki rdzennej ludności

Watykan  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Watykan

Prace te były częścią Watykańskiej Wystawy Misyjnej w 1925 roku.

Papież Leon XIV podarował Konferencji Episkopatu Kanady 62 artefakty, które stanowiły cześć kolekcji etnologicznej Muzeów Watykańskich - poinformował w sobotę Watykan po audiencji dla delegacji biskupów z tego kraju.

W komunikacie Watykan wyjaśnił, że po podróży papieża Franciszka do Kanady w 2022 roku i po papieskich audiencjach dla różnych grup jej rdzennej ludności Leon XIV zechciał, aby dar ten stanowił "konkretny znak dialogu, szacunku i braterstwa".

Przedstawiciele rdzennej ludności Kanady prosili wcześniej o zwrot pamiątek związanych z ich historią i sztuką. Zaznaczono, że papież powierzył Kościołowi Kanady te artefakty, które stanowią "historię spotkania między wiarą a różnymi grupami rdzennej ludności".

Prace te były częścią Watykańskiej Wystawy Misyjnej w 1925 roku za pontyfikatu Piusa XI, gdy obchodzono Rok Święty."Dar Ojca Świętego wpisuje się w kontekst Roku Świętego" - oświadczył Watykan w sobotę.

Z Watykanu Sylwia Wysocka 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.11.2025 18:49

TAGI| KANADA, KOŚCIÓŁ, LUDNOŚĆ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce | Teksas: Dekalog zniknie ze szkół | Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów | Młode Amerykanki chcą przeprowadzać się do Kanady | Przesłanie o pojednaniu polsko-niemieckim sprzed 60 lat nie dezaktualizuje się
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 