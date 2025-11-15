info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa
rss newsletter facebook twitter

Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa

Kościół pomaga  
Anna Kwaśnicka /Foto Gość Kościół pomaga

Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzony pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

Bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa, oznaczający brak domu, miejsca schronienia, ale też brak relacji - zwracają uwagę przedstawiciele Caritas Polska w przeddzień IX Światowego Dnia Ubogich. Dzień ten obchodzony będzie w Kościele katolickim w niedzielę, 16 listopada.

W sobotę na Jasną Górę dotarła 20. Pielgrzymka Osób Bezdomnych. Tego dnia przedstawiciele Caritas Polska przypomnieli na briefingu w Częstochowie o swoich działaniach kierowanych do tej grupy potrzebujących - szczególnie intensyfikowanych w okresie jesienno-zimowym.

Dyrektor Caritas Polska ks. Janusz Majda zaakcentował, że w centrum każdego działania Caritas jest człowiek - bezbronny, potrzebujący, bezdomny. - Na co dzień widzimy, że ubóstwo, bieda, bezdomność to nie jakieś pojęcie abstrakcyjne, bo ma ono swoje imię, twarz, historię - przypomniał.

Ks. Majda nawiązał do adhortacji papieża Leona XIV "Dilexi te" ("Umiłowałem cię"), przywołując jej przekaz, że poprzez pochylanie się nad potrzebującym, dotyka się samego Chrystusa, czasem cierpiącego.

- Te słowa w sposób doskonale podkreślają istotę misji Caritas, istotę misji miłości. Każdy gest wyciągniętej ręki, podanie kubka gorącej herbaty czy talerza z zupą, nie jest jakimś aktem litości, współczucia, ale przede wszystkim jest aktem miłości, która jest ponad granicami, podziałami - zaznaczył dyrektor Caritas Polska.

Dziękując wszystkim współpracownikom i wspierającym tę instytucję, ks. Majda zadeklarował, że dopóki na świecie będzie żył choć jeden człowiek bezdomny, wykluczony, cierpiący, zmarznięty, głodny - będzie trwała misja Caritas.

Zastępczyni dyrektora Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska podkreśliła, że "bezdomność to jest taki najgłębszy stan ubóstwa, czyli braku domu, braku miejsca schronienia, ale też braku relacji".

Jarosz-Jarszewska wyliczyła, że w tym kontekście Caritas zapewnia w całym kraju działanie ponad 500 placówek: 33 schronisk, 26 noclegowni, ponad 300 punktów wydawania żywności.

- To jest pierwsza część pomocy. Druga część to jest dawanie tej wędki, czyli wskazywanie drogi, jak można z tego kryzysu wyjść. I tu w całej Polsce jest 186 mieszkań chronionych Caritas, w których osoby, które są już gotowe zrobić drugi krok w kierunku samodzielności, mogą w takich mieszkaniach mieszkać i pod okiem opiekunów i terapeutów prowadzić tą drogę ku samodzielności - wskazała wiceszefowa Caritas.

Wspomniała też o zakładach aktywności zawodowej i centrach integracji społecznej, czyli miejscach, gdzie bezdomni mogą w bezpiecznych warunkach uzyskać zatrudnienie i robić kolejne kroki do samodzielności. - Wszędzie tam pracują niesamowici pracownicy Caritas, osoby świeckie, jak i siostry zakonne, księża, którzy oddają serce dla tej działalności - zapewniła Jarosz-Jarszewska.

Zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach Adrian Staroniek ocenił, że model działań samorządu wspieranego przez organizacje pozarządowe sprawdza się najlepiej, aby osobom w kryzysie bezdomności, ubóstwie zapewniać rozwiązania holistyczne, kompleksowe - łącznie z m.in. mieszkaniami komunalnymi.

- Tak naprawdę każdy z nas w którymś momencie może znaleźć się w kryzysie bezdomności. I każdy z nas, będąc na zakręcie swojego życia, może potrzebować tej pomocy. Stąd szeroka pomoc. Rozważny samorząd to ten samorząd, który współpracuje, podejmuje działania tak, żeby osoby, które są w danej chwili w kryzysie, mogły z tego wyjść - podkreślił Staroniek.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ks. Marek Bator znaczył, że praktycznie wszystkie diecezjalne organizacje Caritas realizują podobne, spójne działania, prowadząc dla bezdomnych osób schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, prysznicownie, a także koordynując działania streetworkerskie.

- Na co dzień pracujemy 365 dni razem z bezdomnymi, ale dzisiejsza pielgrzymka bezdomnych i osób wykluczonych jest również okazją do pokazania, że bezdomni to osoby, które potrzebują m.in. wsparcia duchowego. Oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne, ale potrzebują też wsparcia duchowego, czego wyrazem jest ich obecność tutaj dzisiaj na Jasnej Górze - podkreślił ks. Bator.

Dodał, że być może działania Caritas nie są mocno widoczne na zewnątrz, ale również dzięki nim mniej widać bezdomność na ulicach, bo - jak zaznaczył - wiele osób w tym kryzysie jest zadbanych, umytych, ogolonych, wyczesanych; nie wyróżnia się wśród innych.

Światowy Dzień Ubogich ogłosił papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia w 2016 r. Obchodzony jest w Kościele w XXXIII niedzielę zwykłą. W tym roku obchody odbędą się pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.11.2025 18:52

TAGI| ADMINISTRACJA, BEZDOMNOŚĆ, CARITAS, CZĘSTOCHOWA, DOBROCZYNNOŚĆ, GÓRA, JASNA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, ŚLĄSKIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem | W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać | Media: Trump chce pozywać stany za ich regulacje związane z sztuczną inteligencją | Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów | Awaria usługi chmurowej Cloudflare spowodowała problemy u kilku platform cyfrowych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 