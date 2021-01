Wykorzystać pozytywny wpływ w biznesie i gospodarce  

Prezesem Lubelskiego Klubu Biznesu jest Agnieszka Gąsior-Mazur, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. – Od dwudziestu lat wychodzimy z założenia, że najlepszą formą przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Ulepszanie świata zaczynaliśmy od siebie i naszych firm – wyjaśnia. Zmieniając siebie i biznes stawialiśmy na wiedzę, wysokie standardy, jakość i nowe kompetencje. W tym kontekście istotne było i jest wskazywanie nowych idei i trendów. O działaniach mających nas inspirować, dyskutowaliśmy na licznych spotkaniach, konferencjach czy forach gospodarczych. Aktywnie uczestniczyliśmy w różnych szkoleniach i kursach, Obserwując to, co dzieje się na świecie w przestrzeni ekonomii, włączamy innowacyjne rozwiązania w ramach tzw. dobrych praktyk w obszar naszych zainteresowań i aktywności. Chcemy nadążać za duchem czasu i globalnymi zmianami – mówi prezes Lubelskiego Klubu Biznesu.

Warto podkreślić działalność międzynarodową klubu, na którą złożyło się do tej pory ponad dwadzieścia misji gospodarczych, które przyczyniły się do budowania relacji partnerskich, internacjonalizacji przedsiębiorstw i ekspansji na rynki unijne i światowe. Obecnie LKB jest jedną z największych regionalnych organizacji biznesowych w Polsce. Uczestnictwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne, przedsiębiorcy sami decydują, czy chcą przynależeć do tej, czy do innej organizacji. – Mamy satysfakcję, że tak wielu przedsiębiorców zdecydowało się nas wybrać. Jesteśmy organizacją non profit, ale prowadzimy też działalność gospodarczą.

Nagłe zmiany wywołane wybuchem pandemii Covid-19 dotknęły wielu przedsiębiorców. Ale już w marcu ubiegłego roku, w odpowiedzi na wprowadzony lockdown, LKB przeniósł swą aktywność do rzeczywistości wirtualnej. Zrealizowano trzy szerokie kampanie: przedsiębiorcy przedsiębiorcom, przedsiębiorcy medykom i przedsiębiorcy start-upom.

Struktura biznesu na Lubelszczyźnie jest zdaniem A. Gąsior-Mazur podobna do struktury w pozostałej części kraju. – Procentowo mamy niewiele dużych i średnich firm, a przewagę stanowią małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa. Branże są zróżnicowane w sektorze produkcyjnym, usługowym, logistycznym. Biorąc pod uwagę potencjał naszego województwa – myślę tu o żywności, potencjale produkcyjnym i przetwórczym – są one głównymi obszarami predysponowanymi do rozwoju. Należy wymienić także inne sektory, jak branża budowana, energetyczna oraz metalowa, motoryzacyjna, lotnicza, które dają większą wartość dodaną do naszego PKB. Jesteśmy włączeni w różne łańcuchy kooperacyjne w systemie globalnym. Naszym dużym zasobem jest również branża informatyczna – precyzuje prezes LKB.

Pandemia w pewnym sensie zrównała paradoksalnie jej zdaniem możliwości i potencjał firm. Pozwoliła szczególnie ludziom młodym popatrzeć na biznes w oderwaniu od tych potencjałów endogenicznych województwa. Do tej pory bazowano na tym, co można było szybko i ekonomicznie wytworzyć, obecnie przewagę zdobywają te firmy, które potrafią wytworzyć innowacyjne produkty, wypromować i sprzedać je za pośrednictwem kanałów wirtualnych. Pandemia utrudnia działania firmom z tradycyjnymi kanałami dystrybucji, a dynamiki nabierają firmy potrafiące zawiązywać i utrzymywać relacje online, a także sprzedawać produkty w tym obszarze – konkluduje. Wymaga to od firm wielu zmian, nakładów finansowych, przekształcenia modelu działania biznesu, ostatecznie decydujących o ich konkurencyjności i udziale w rynku. Dla niektórych branż pandemia stała się realnym zagrożeniem dla ich dalszego funkcjonowania. Na pewno przyczyni się do zmiany struktury firm, zweryfikuje ich produkty i usługi oraz zmieni kanały promocji i dystrybucji.

Obszerny artykuł poświęcony Lubelskiemu Klubowi Biznesu ukaże się w kolejnym papierowym numerze 03/2021 „Gościa Lubelskiego”.