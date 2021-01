1 procent podatku dla hospicjum i samotnych matek  

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej rozpoczęła kolejną edycję kampanii "Pomagam bliźniemu".

Tegoroczne wpływy mają wesprzeć Dom Samotnej Matki w Koszalinie oraz Hospicjum w Darłowie.

– W tegorocznej kampanii skupiamy się na wsparciu tych placówek Caritas, ponieważ zależy nam, by to, co od lat jest dobrem naszej diecezji, mogło się nadal rozwijać i służyć wszystkim potrzebującym takiej pomocy – mówi dyrektor CDKK ks. Tomasz Roda.

Jak wyjaśnia, Dom Samotnej Matki, który w ostatnich latach przeszedł gruntowaną modernizację, dzięki czemu stał się jedną z najnowocześniejszych takich placówek w Polsce, wymaga ciągłego dofinansowania. – To nie tylko ogromne koszty utrzymania ośrodka, ale także potrzeba realizacji celów, które wraz z restrukturyzacją sobie stawialiśmy – wyjaśnia.

Wśród nowych potrzeb wymienia takie działania jak zapewnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, opieki terapeutów, prawników. – Liczymy, że ludzie, którzy z takim sercem wspierali remont tego domu, zechcą kontynuować tę pomoc, przekazując 1 proc. podatku na rzecz samotnych matek.

Ks. Roda zwraca uwagę na kontekst społeczny tegorocznej kampanii "Pomagam bliźniemu", gdy w przestrzeni publicznej wciąż brzmią hasła podnoszone przeciwko prawu do życia dziecka poczętego. – Tym bardziej zależy nam, by zwrócić uwagę społeczeństwa na dobro jakie niosą ze sobą domy samotnej matki czy okna życia, będące wyrazem solidarności z tymi, którzy najpilniej potrzebują pomocy.

Również opieka paliatywna, którą realizuje od lat hospicjum im. Bp Czesława Domina w Darłowie jest podjęciem dobrego wyboru – troski o życie terminalnie chorych. Caritas podejmując to zadanie daje świadectwo, że wyborem chrześcijanina jest troska o ludzkie życie aż do naturalnej śmierci.

– To miejsce, w którym czekamy na ludzi chorych, będących na progu swojego życia, przyjmujemy ich i to bez względu na wyznanie, czy inne uwarunkowania. Po prostu służymy im do końca. Warto takie działania wspierać – podsumowuje ks. Roda.

Dziękując darczyńcom, którzy w ramach rozliczenia podatku do tej pory zasilali konto Caritas, wyraził prośbę, by zechcieli to uczynić także w tym roku.