Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Watykan potwierdza: 7 września pierwsza kanonizacja za pontyfikatu Leona XIV
rss newsletter facebook twitter

Watykan potwierdza: 7 września pierwsza kanonizacja za pontyfikatu Leona XIV

Watykan potwierdza: 7 września pierwsza kanonizacja za pontyfikatu Leona XIV  

W niedzielę 7 września o godz. 10.00 na placu św. Piotra papież Leon XIV odprawi Mszę św. połączoną z obrzędem kanonizacji dwóch młodych włoskich błogosławionych: Piotra Jerzego Frassatiego i Karola Acutisa – potwierdził dziś Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych. Będzie to pierwsza kanonizacja za pontyfikatu Leona XIV.

Reklama

Kim byli przyszli święci?

Bł. Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati urodził się w Turynie w 1901 r. Młody Włoch nie był wcale uosobieniem doskonałości, miał kłopoty z nauką, palił fajkę i cygara. Był człowiekiem wysportowanym, przystojnym, ze wspaniałą przyszłością, lubianym i podziwianym, pasjonatem gór i pieszych wycieczek. W tym wszystkim pragnął pójść za głosem Chrystusa, który wezwał go do służby miłości i miłosierdzia. Zmarł w wieku 24 lat w 1925 r. W 1981 r. jego ciało przeniesiono z grobu rodzinnego do katedry w Turynie. W 1990 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

Pisaliśmy o nim:

Żyć, nie wegetować! - bł. Pier Giorgio Frassati

GOSC.PL DODANE 04.07.2020

Żyć, nie wegetować! - bł. Pier Giorgio Frassati

Na domowym zegarze wybiła godzina siódma, gdy Pier Giorgio przestał oddychać. Śmierć nie zmieniła piękna jego twarzy. Pokojówka państwa Frassatich zapisała w kalendarzu: "Siódma rano. Niepowetowana strata. Biedny pan Giorgio. Był święty i Bóg chciał go mieć u siebie". »

więcej »

Pier Georgio Frassati – chłopiec o pięknym sercu

GOSC.PL DODANE 14.06.2019 AKTUALIZACJA 15.06.2023

Pier Georgio Frassati – chłopiec o pięknym sercu

– Pański syn wyżej zajdzie od pana – powiedziała do dyrektora dziennika „La Stampa” sprzątaczka. Alfredo Frassati po cichu marzył o tym, by Piotr Jerzy przejął kiedyś po nim gazetę. »

więcej »

 

Bł. Karol (Carlo) Acutis urodzony w 1991 r. w Anglii, był niezwykle uzdolnionym nastolatkiem, który pasjonował się programowaniem komputerowym i wykorzystywał swoje umiejętności do szerzenia wiary katolickiej. Stworzył stronę internetową poświęconą cudom eucharystycznym, którą odwiedziły setki tysięcy osób. Jego życie zostało przedwcześnie przerwane przez białaczkę, na którą zmarł w wieku 15 lat w 2006 r. Zyskał jednak miano „influencera Boga”, a jego silne przekonanie o rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii sprawiło, że został beatyfikowany w 2020 roku, a teraz zostanie pierwszym świętym z pokolenia millenialsów.

Pisaliśmy o nim:

Carlo Acutis – influencer Pana Boga

GN 17/2025 DODANE 24.04.2025

Carlo Acutis – influencer Pana Boga

Chłopak trafił na ołtarze w ekspresowym tempie. Gdyby żył, dziś miałby zaledwie 34 lata. »

więcej »

Chłopak zwany „Bożym influencerem” był zwyczajnym nastolatkiem.

GN 17/2025 DODANE 24.04.2025 AKTUALIZACJA 24.04.2025

Święty z sąsiedztwa. Co pozostawił po sobie Carlo Acutis?

Nie pozostawił po sobie dzieł teologicznych ani zakonnej reguły. Zostawił coś innego – świadectwo życia całkowicie oddanego Bogu. Połączył wiarę z technologią, duchowość franciszkańską z nowoczesnością.  »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 08.08.2025 14:58
PRZECZYTAJ TAKŻE
Święty z sąsiedztwa. Co pozostawił po sobie Carlo Acutis? | Carlo Acutis – influencer Pana Boga | Pier Georgio Frassati – chłopiec o pięknym sercu | Żyć, nie wegetować! - bł. Pier Giorgio Frassati

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Lubimy się dzielić?

Maria Sołowiej

Lubimy się dzielić?

Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.

Za piecem u Pana Boga

Andrzej Macura

Za piecem u Pana Boga

Nie, tak dobrze to jeszcze nie jest. Ale jakiś przedsmak...

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawka w KIjowie

Wspólne oświadczenie KE i sześciu państw Europy w sprawie Ukrainy

Pozostajemy wierni zasadzie, zgodnie z którą granic nie można zmieniać siłą.

Szczęśliwi, bo zdobyli coś do jedzenia

Strefa Gazy: 18 zabitych w atakach Izraela

Izrael zapowiedział w piątek rozszerzenie ofensywy.

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

" Iran zawsze wspomagał lud Libanu i ruch oporu, i będzie to robić nadal".

W Strefie Gazy

Przeciw planom Izraela ws. Strefy Gazy

Włochy, W. Brytania, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia nie zgadzają się.

Po pożarze w katedrze w Kordobie

W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy

Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.

LIban, okolice Tyru

Liban: Wybuch poczas rozminowywania składu broni Hezbollahu

Co najmniej sześciu żołnierzy zginęło, wiele osób jest rannych.

Od pierwszego do pierwszego...

Rząd zapowiada wyciągnięcie konsekwencji: PiS wskazuje, że to jedna z największych afer

Głośno o pieniądzach z KPO.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski rozmawiał z liderami Francji, W. Brytanii, Danii, Estonii, Finlandii i Hiszpanii

W tle - zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem.

Donald Trump

Iran: Nie zgodzimy się na utworzenie "szlaku Trumpa"

Ten korytarze nie będzie pasażem należącym do Trumpa, ale raczej grobowcem jego najemników.

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.

W ogrodzie przy kościele św. Floriana

Kraków: Startuje akcja otwierania kościelnych i klasztornych ogrodów

W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".

Karol Nawrocki, prezydent RP

Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu

Do spotkania miałoby dojść 3 września.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
23°C Poniedziałek
noc
17°C Poniedziałek
rano
wiecej »

Reklama

 