Abp Skworc do diakonów: Bądźcie sługami miłości i nadziei  

Pozostałych pięciu alumnów zostało wyświęconych na diakonów przez biskupów pomocniczych. Biskup Grzegorz Olszowski udzielił święceń w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie-Batorym, natomiast bp Marek Szkudło - w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej-Bykowinie.

W homilii metropolita katowicki podkreślił, że święcenia diakonatu rozpoczynają nowy rozdział w życiu i powołaniu wyświęcanych alumnów. - Dziś zostaniecie ustanowieni diakonami Kościoła. Odtąd każdego dnia będziecie sługami miłości i nadziei dla współczesnego człowieka. Będziecie do niego przemawiali świadectwem życia proroka: oddani modlitwie, posłuszni Bogu i Kościołowi, żyjący w czystości za przykładem naszego Pana - powiedział abp Wiktor Skworc.

Misja specjalna

Przypomniał, że jako diakoni są posłani z misją do współczesnego świata. - "Świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i do najgorszego; stoi bowiem przed nim droga do wolności i do niewolnictwa, do postępu i do cofania się, do braterstwa i do nienawiści" - zaznaczył, cytując "Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym" Soboru Watykańskiego II. - Aktualna sytuacja świata i ludzkiej rodziny, trwający stan epidemiczny jeszcze bardziej podkreślają aktualność soborowych słów. Właśnie do takiego świata i człowieka ze służebną misją posyła was przez Kościół Jezus Chrystus - powiedział metropolita katowicki, zaznaczając, że postawa służby powinna być budowana na wiernym wypełnianiu nauki Chrystusa.

- Mówcie ludziom słowami i świadectwem: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują"; pozdrawiajcie uprzedzająco wszystkich, co jest wezwaniem do wyróżniającej osobistej kultury, do braterstwa i przyjaźni społecznej, do czego wzywa papież w encyklice "Fratelli tutti" - zaznaczył abp Skworc.

Homilia abp. Skworca podczas święceń diakonatu w Katowicach-Murckach.

Przywołując dwukrotnie słowa z sobotniej Ewangelii: "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski", arcybiskup przyznał, że są one "wprost niewiarygodnym zaproszeniem w niezwykłą podróż". - Zdajemy sobie sprawę ze skali proporcji i ogromu dysproporcji. Na szczęście przestrzeń dzieląca nas od doskonałości Ojca Niebieskiego nie jest mierzona w latach świetlnych, tylko miarą ułomnej ludzkiej miłości, wytrwałości, wierności i służby aż do końca - powiedział abp Skworc, życząc przyszłym diakonom, aby ten nowy etap, który rozpoczynają od diakonatu, czyli pierwszego stopnia kapłaństwa, był liczony "24-godzinnymi dniami, tygodniami, miesiącami, a potem latami prezbiteratu" i trwał "aż po kres maratonu życia". - Na tę daleką drogę jesteście stosownie wyposażeni, otrzymaliście formacyjny i intelektualny ekwipunek. Nade wszystko otrzymujecie łaskę sakramentu święceń - mówił metropolita.

