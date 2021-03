- Proszę Was więc, wejdźmy z Chrystusem na drogę krzyża ku Zmartwychwstaniu. Każde z nałożonych na nas ograniczeń i trudności przemieńmy w szansę! Szansę wyrażenia czynem swej miłości do Pana i do bliźnich – napisał abp Grzegorz Ryś w swym Słowie do wiernych na Niedzielę Palmową.