Polska świętuje 107. rocznicę niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął obchody od uroczystości w stolicy, po czym dołączył do Marszu Niepodległości. Z kolei premier Donald Tusk świętował w Gdańsku. Podczas obchodów w Warszawie doszło do incydentu - szefowie MON i MSWiA zostali wygwizdani.

Prezydent Karol Nawrocki Narodowe Święto Niepodległości zaczął od złożenia wieńców przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim w Warszawie pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Następnie wziął udział w mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej.

Po tych uroczystościach Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wręczył odznaczenia państwowe: Order Orła Białego dla pisarza Waldemara Łysiaka oraz zaocznie dla przebywającego w kolonii karnej na Białorusi, działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski wręczył dziennikarzowi Przemysławowi Babiarzowi i prof. nauk fizycznych Konradowi Banaszkowi, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali inżynier i astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski i aktor Adam Woronowicz.

Po wręczeniu odznaczeń, prezydent wybrał się na Plac Piłsudskiego w Warszawie, gdzie w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza oficjalnie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tam Nawrocki wspólnie z małżonką Martą Nawrocką złożył wieńce. A następnie wręczył 11 nominacji generalskich. Udział w uroczystości wręczenia nominacji wzięli też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński, którzy składali wnioski o awanse.

Przemówienia wygłosili prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Obaj wspominali historię Polski i to jak wspólnymi siłami, często różnych sił politycznych, Polska odzyskała niepodległość.

Nawiązując do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent podkreślił, że choć ojcowie niepodległości zasadniczo różnili się - jak Józef Piłsudski i Roman Dmowski - od siebie w swoich poglądach, to nie zawiedli „pięciu pokoleń, które pracowało na wolną i niepodległą Polskę” - pięciu pokoleń żyjących pod zaborami, gotowych - jak dodał - do walki powstańczej i insurekcyjnej i „ciężkiej pozytywistycznej pracy”.

- Niepodległość, która wtedy przyszła, była z jednej strony ogromną radością, a z drugiej - ogromną odpowiedzialnością. - Polska musiała bić się o swoje granice, wytrzymać napór bolszewików ze wschodu - przypomniał.

Nawrocki przyznał, że choć scena polityczna II Rzeczpospolitej była mocno skonfliktowana, to jednak „nigdy nie oddała tego, czego potrzebuje cała narodowa wspólnota - swoich marzeń i ambicji - Centralnego Okręgu Przemysłowego, portu w Gdyni, polskiej złotówki, która była, jest i będzie symbolem polskiej suwerenności”.

- Patrząc na ponad tysiąc lat polskiej historii i wielkie dzieło ojców polskiej niepodległości, pytam więc, gdzie jest nasze jestestwo, nasze wartości chrześcijańskie, które budowały fundamenty Rzeczpospolitej i czemu musimy być świadkami i odpierać presję protezy wartości chrześcijańskich, jaką mają być obce nam ideologie w polskich szkołach i polskim systemie edukacji – powiedział prezydent.

Podkreślił także, że to „nie jest nasze, to niepolskie”. – Prezydent Polski nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów, bezwolnie powtarzającą to, co przychodzi z Zachodu – zadeklarował. Wskazał, że mówi to jako zwolennik Polski w Unii Europejskiej. – Ale mówiący przede wszystkim: Polska, przede wszystkim Polacy – oświadczył.

Stwierdził jednocześnie, że „widzimy, że część polskich polityków gotowa jest do tego, by po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom, Unii Europejskiej”. - Ta krew, poświęcenie, ta praca są po to, żebyśmy dziś rozumieli, że Polska jest wolna i niepodległa, i nie jest już kolonią - powiedział.

Nawrocki wskazał na doświadczoną walkami o granice i z bolszewikami II Rzeczpospolitą. - My współcześni Polacy, żyjący w niewspółmiernie lepszych czasach, chcemy powiedzieć tym z 11 listopada 1918 roku, że nie stać nas na nasze marzenia, na Centralny Port Komunikacyjny, na polską żeglugę śródlądową, nie stać nas na rozwój polskich portów, polskiego atomu, nie stać nas na Centrum Technologii Przełomowych? - pytał prezydent.

Wskazał, że Polacy chcą móc dostać się do lekarza, zostać wyleczeni, taniej płacić za prąd i za artykuły spożywcze. - Nasza niepodległość, wolność i solidarność to także sprawiedliwość społeczna i tego jako prezydent w obliczu dzisiejszego święta zamierzam się domagać - oświadczył.

- Stajemy przed wielką odpowiedzialnością, wiedząc, że w XX wieku Polska niepodległą i suwerenną była tylko 31 lat, a 69 lat była albo pod zaborami, albo pod straszną okupacją, albo była sowiecką kolonią po 1945 r. Co my dziś zrobimy dla Polskiej wolności i suwerenności w XXI wieku? Czy wypełnimy te przyrzeczenia wobec polskiej suwerenności i niepodległości, i czy wiek XXI będzie wiekiem, w którym całe sto lat będziemy wolni i niepodlegli? - zapytał Nawrocki.

Prezydent podkreślił także znaczenie wykorzystywania szans, jakie stoją przed Polską - w tym kontekście wskazał na awans Polski w gospodarczych rankingach i sformułowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszenie dla Polski na szczyt G20, a także obecność wojska amerykańskich w Polsce i możliwości rozwoju w energetyce w regionie „razem z naszymi amerykańskimi partnerami”.

- Ale jeżeli będziemy dewastować finanse publiczne i tworzyć szopki i teatry polityczne, zamiast zająć realną pracą dla Rzeczpospolitej, to może tej wolności i suwerenności nie będzie - dodał.

W trakcie swojego wystąpienia wicepremier i minister obrony nawiązał do gwizdów i buczeń, które dało się słyszeć ze strony części zgromadzonych na placu Piłsudskiego podczas jego wystąpienia, czy podczas wręczania nominacji generalskich z udziałem jego i ministra Kierwińskiego. - Krzyk i gwizd nie dały wolności. To praca, modlitwa w sanktuariach - podkreślił Kosiniak-Kamysz. "Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuje swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej..." - napisał na X Kierwiński.

Premier Donald Tusk święto niepodległości obchodził w Gdańsku, gdzie ulicami miasta przeszła 23. Parada Niepodległości. Podczas przemówienia na marszu podkreślił, że "rocznica niepodległości, dzień 11 listopada, to cud zjednoczenia". Wskazał również, że "nikt nie ma monopolu na patriotyzm" oraz że niepodległa Polska jest "naszą wspólną sprawą".

Niedługo później, po południu ruszył warszawski Marsz Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego. Pytany o obecność Nawrockiego na tym wydarzeniu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że rozumie to jako gwarancję, że marsz będzie się odbywał w sposób spokojny, bez łamania prawa i bez haseł, które łamią polskie prawo.

W wywiadzie dla telewizji wPolsce24 prezydent pytany był o swoje priorytety w budowaniu relacji z Ukrainą.

- Staram się urealnić nasze stosunki z Ukrainą - powiedział prezydent. - My wciąż jesteśmy gotowi pomagać, ale nie możemy być zakładnikami w żadnej relacji z państwami na świecie - dodał.

- Wciąż zagrożeniem dla polskiej niepodległości jest z jednej strony Federacja Rosyjska. Niezależnie od tego, czy ta Federacja Rosyjska dzisiaj jest wyłącznie postkomunistyczna w swojej symbolice i w odwołaniach do budowania tego państwa, czy była wcześniej białym caratem, czy była bolszewicka, to wciąż zagrożenie - powiedział. - Główne, najważniejsze jest ze wschodu i to jest zagrożenie dla naszej niepodległości - dodał.

Obchody święta niepodległości trwają obecnie w całej Polsce, ale również poza granicami kraju odbyły się wydarzenia związane z tym świętem. Polonia w wielu krajach Europy uczciła Narodowe Święto Niepodległości uroczystościami patriotycznymi, wspólnym śpiewaniem hymnu czy biegami niepodległości.