Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. Jakie? Zobacz trailery!

PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI Leon XIV

Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. W poniedziałek Watykan opublikował ich tytuły.

Ulubionymi filmami papieża urodzonego w stanach Zjednoczonych są:

„To wspaniałe życie” Franka Capry z 1946 roku

Paramount Movies IT'S A WONDERFUL LIFE | Official Trailer | Paramount Movies

„Życie jest piękne” Roberta Benigniego z 1997 roku.

Fondazione Giorgio Perlasca la vita è bella - trailer

„Dźwięki muzyki” Roberta Wise'a (1965)

Rotten Tomatoes Classic Trailers The Sound of Music (1965) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

debiut reżyserski Roberta Redforda „Zwykli ludzie” (1980).

Rotten Tomatoes Classic Trailers Ordinary People (1980) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Papież poinformował o tytułach filmów przed audiencjami z udziałem znanych aktorów. W sobotę w Pałacu Apostolskim przyjmie między innymi Cate Blanchett, Monicę Bellucci i Spike'a Lee. Swój udział zadeklarowało również wiele innych międzynarodowych gwiazd filmowych. 7 listopada br.  spotkał się ze słynnym amerykańskim aktorem Robertem De Niro.

Wydarzenie z okazji Roku Świętego 2025 dla świata sztuki i kultury, w którym wzięło udział wielu aktorów, odbyło się już w lutym. Ze względu na chorobę papieża Franciszka (2013–2025) wydarzenie odbyło się bez jego obecności.

Leon XIV przed wyborem na papieża wiele podróżował, kilkakrotnie objechał kulę ziemską

Leon XIV przed wyborem na papieża wiele podróżował, kilkakrotnie objechał kulę ziemską

Zaledwie cztery dni po konklawe nowy papież Leon XIV zasugerował możliwość rychłej podróży do Turcji, z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego. Nie jest to żadnym zaskoczeniem dla tych, którzy już znali jego biografię: jako kardynał, biskup, a zwłaszcza podczas dwunastu lat pełnienia funkcji przeora generalnego Zakonu Augustianów, Robert Francis Prevost podróżował więcej niż którykolwiek inny papież przed objęciem urzędu.  »

KAI |

dodane 11.11.2025 11:54

LEON XIV

Ważna zmiana w Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego | Nowa książka papieża: „Siła Ewangelii. Wiara chrześcijańska w 10 słowach” | Leon XIV: Nawrócenie ekologiczne należy do naśladowania Jezusa | Leon XIV o przeżyciach mistycznych | Papież przestrzega przed skupianiem się na sobie, co skutkuje samotnością i narcyzmem
