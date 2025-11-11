Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. Jakie? Zobacz trailery!  

Ulubionymi filmami papieża urodzonego w stanach Zjednoczonych są:

„To wspaniałe życie” Franka Capry z 1946 roku

Paramount Movies IT'S A WONDERFUL LIFE | Official Trailer | Paramount Movies



„Życie jest piękne” Roberta Benigniego z 1997 roku.

Fondazione Giorgio Perlasca la vita è bella - trailer



„Dźwięki muzyki” Roberta Wise'a (1965)

Rotten Tomatoes Classic Trailers The Sound of Music (1965) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers



debiut reżyserski Roberta Redforda „Zwykli ludzie” (1980).

Rotten Tomatoes Classic Trailers Ordinary People (1980) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers



Papież poinformował o tytułach filmów przed audiencjami z udziałem znanych aktorów. W sobotę w Pałacu Apostolskim przyjmie między innymi Cate Blanchett, Monicę Bellucci i Spike'a Lee. Swój udział zadeklarowało również wiele innych międzynarodowych gwiazd filmowych. 7 listopada br. spotkał się ze słynnym amerykańskim aktorem Robertem De Niro.

Wydarzenie z okazji Roku Świętego 2025 dla świata sztuki i kultury, w którym wzięło udział wielu aktorów, odbyło się już w lutym. Ze względu na chorobę papieża Franciszka (2013–2025) wydarzenie odbyło się bez jego obecności.