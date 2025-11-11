Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. Jakie? Zobacz trailery!  

Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. W poniedziałek Watykan opublikował ich tytuły.
Ulubionymi filmami papieża urodzonego w stanach Zjednoczonych są:
„To wspaniałe życie” Franka Capry z 1946 rokuParamount Movies IT'S A WONDERFUL LIFE | Official Trailer | Paramount Movies
„Życie jest piękne” Roberta Benigniego z 1997 roku.Fondazione Giorgio Perlasca la vita è bella - trailer
„Dźwięki muzyki” Roberta Wise'a (1965)Rotten Tomatoes Classic Trailers The Sound of Music (1965) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers
debiut reżyserski Roberta Redforda „Zwykli ludzie” (1980).Rotten Tomatoes Classic Trailers Ordinary People (1980) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers
Papież poinformował o tytułach filmów przed audiencjami z udziałem znanych aktorów. W sobotę w Pałacu Apostolskim przyjmie między innymi Cate Blanchett, Monicę Bellucci i Spike'a Lee. Swój udział zadeklarowało również wiele innych międzynarodowych gwiazd filmowych. 7 listopada br. spotkał się ze słynnym amerykańskim aktorem Robertem De Niro.
Wydarzenie z okazji Roku Świętego 2025 dla świata sztuki i kultury, w którym wzięło udział wielu aktorów, odbyło się już w lutym. Ze względu na chorobę papieża Franciszka (2013–2025) wydarzenie odbyło się bez jego obecności.
„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
