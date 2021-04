Polska misjonarka walczy o oddech swoich pacjentów

Siostra Małgorzata Langner od 14 lat mieszka w miejscowości Antsirabe na Madagaskarze i pracuje w miejscowym szpitalu. Warunki zawsze były trudne, a pandemia spowodowała prawdziwy dramat. W szpitalach na całej wyspie brakuje tlenu dla pacjentów. Ratunkiem byłby zakup urządzenia do produkcji tlenu na miejscu, ale to ogromny wydatek.

Szpital w Antsirabe działa od 85 lat. Przez większość tego czasu był to szpital ginekologiczno-położniczy, dopiero w grudniu ubiegłego roku zostało otwarte nowe skrzydło i obecnie trafiają tu osoby z różnymi schorzeniami. Na 140 łóżek połowa jest zajęta przez chorych na COVID-19.

Wyspa na wyspie

Prowadzące placówkę franciszkanki misjonarki Maryi nigdy nie miały łatwo. Bieda, fatalne warunki sanitarne, zbyt mała liczba lekarzy utrudniająca dostęp do opieki medycznej – to codzienność mieszkańców Madagaskaru. Z jedynym w mieście ginekologiem, z blokiem operacyjnym, o którego zorganizowanie zadbała s. Małgorzata i z nietypowym jak na Madagaskar podejściem do pacjentów (tutaj, w odróżnieniu od innych szpitali, nie zaczyna się rozmowy z chorym od pytania o pieniądze), szpital stał się wyspą nadziei dla cierpiących, na tej pięknej lecz zmagającej się z ogromnymi problemami wyspie. Do znanych bolączek, które siostry nauczyły się pokonywać o własnych siłach, pandemia koronawirusa dodała jednak nowe.

Nie nadążają z dostawami

– Jest u nas 70 pacjentów z koronawirusem i brakuje nam tlenu – alarmuje s. Małgorzata. – Używamy koncentratorów, ale mamy ich tylko 30. Wszyscy, którzy do nas trafiają, mają problemy z oddychaniem – duszą się.

Tlenu brakuje również w innych szpitalach w mieście, a także na całej wyspie. Siostry zamawiają go w odległej o 200 km stolicy kraju.

– Ale nie nadążają go nam przywozić. Właśnie skończył nam się tlen w butlach – tłumaczy s. Małgorzata i apeluje o pomoc w zakupie generatora tlenu, który pozwoliłby rozwiązać problem na miejscu, w szpitalu. Takie urządzenie kosztuje 105 tys. euro, dla sióstr to wydatek nie do udźwignięcia. – Będziemy wdzięczni za każdą pomoc – zapewnia s. Małgorzata.

Mimo własnych problemów

Wesprzeć misjonarki na Madagaskarze zdecydowały się Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Caritas Polska. Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, podkreśla, że chorzy na Madagaskarze są w wyjątkowo trudnej sytuacji.

– Z koronawirusem walczy cały świat, ale systemy opieki zdrowotnej w krajach bardziej rozwiniętych, mimo problemów, są dla chorych w trudnych chwilach oparciem. W krajach takich jak Madagaskar wiele szpitali musi liczyć na wsparcie z zewnątrz. A pamiętajmy, że ludzie chorują tam tak samo ciężko jak choćby w Polsce – zwraca uwagę ks. Iżycki.

Caritas Polska ogłosiła zbiórkę na zakup generatora tlenu dla szpitala w Antsirabe.

Pomóc można:

• Wpłacając dowolną kwotę na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty TLEN)

• Wysyłając SMS o treści TLEN pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)