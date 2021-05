Pospieszalski: „Warto rozmawiać” wraca na antenę  

Program „Warto rozmawiać” zdjęto z anteny po emisji odcinka, w którym zaproszeni goście krytykowali rządową politykę dotyczącą pandemii. Teraz prowadzący audycję Jan Pospieszalski zapowiada, że program wróci na antenę. Nie wiadomo jeszcze, kiedy się to stanie. Według Pospieszalskiego być może w maju.

„Zapowiadamy też i liczymy na to, że Telewizja Polska dotrzyma słowa i po wakacjach będzie jakieś nowe otwarcie, odświeżenie formuły programu na co już teraz trzeba się nastawić” – mówi publicysta. Jak dodaje, cały czas dostaje informacje o sprawach, którymi powinien się zająć. „W tych mailach, w tych tweetach jest też często pytanie: czy wrócimy na antenę, czy otwieramy kanał na YouTube, czy otwieramy alternatywny środek przekazu?” – mówi Jan Pospieszalski. – Uważam, że nie. Telewizja publiczna jest telewizją publiczną i uważam, że powinno być w niej miejsce dla takiej wrażliwości jak nasza i wasza. Stąd nieustanny nacisk i presja na to, abyśmy wrócili na antenę ma sens”.

(twitter.com, dorzeczy.pl, wpolityce.pl)