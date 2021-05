Przeor Jasnej Góry zachęca do łączności w uroczystość Królowej Polski  

– Ta uroczystość to dzień, w którym dziękujemy Maryi za Jej interwencję w dzieje naszego Narodu. Gdy byliśmy w rozmaitych zagrożeniach Matka Boża nieraz dawała wyraz temu, że jest opiekunką i patronką Polski – powiedział przeor klasztoru.

W tym roku w uroczystość Królowej Polski Jasna Góra trwać będzie w szczególnej łączności z papieżem Franciszkiem i sanktuariami świata, błagając o ustanie pandemii. – Możemy czuć się wyróżnieni. Poprosiliśmy Ojca Świętego, by w tym maratonie modlitewnym wziąć udział właśnie 3 maja, bo jest to dla nas dzień szczególny. Papież to uszanował i zgodził się z radością, by w tym dniu modlitwa popłynęła na cały świat, właśnie z Jasnej Góry.

Zainicjowany przez Ojca Świętego modlitewny maraton pod hasłem: „Kościół modli się nieustannie do Boga” rozpocznie się na Jasnej Górze już jutro (2 maja), w wigilię uroczystości Królowej Polski.

Podczas Apelu Jasnogórskiego przewodniczący Episkopatu Polski zapali specjalną świecę.

Różaniec rozpocznie się 3 maja w Kaplicy Matki Bożej o godz.18.00. Transmitowany będzie na cały świat poprzez media watykańskie. Suma odpustowa celebrowana będzie na szczycie o godz.11.00.