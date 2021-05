Prochy kobiet zamordowanych w Ravensbrück złożone na Jasnej Górze  

Urna z prochami kobiet zamordowanych w niemieckim obozie w Ravensbrück została złożona na Jasnej Górze. Spośród 132 tys. więźniarek co trzecia była Polką. Jeszcze w obozie przyrzekły Matce Bożej, że jeśli przeżyją to piekło, to przybędą z podziękowaniem do Częstochowy.