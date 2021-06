Wątpliwości, podejrzenia i plotki to zdaniem bp Janusza Mastalskiego „linki”, które przekierowują człowieka od Boga do szatana. Zwracając się do kandydatów do bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie apelował o likwidowanie tych „linków. – Sakrament bierzmowania to jest siła, to jest łaska, której nie można zmarnować w tych trudnych czasach – mówił biskup.

Jak wyjaśnił szatan zasiewa w człowieku wątpliwości. – Grzech przeciw wierze może przyjąć formę dobrowolnego poddawania w wątpliwość prawd objawionych. Można powiedzieć, że wątpliwość to kropla drążąca skałę wiary – mówił biskup zwracając uwagę, że dziś wątpliwości może być coraz więcej np. ze względu na skandale w Kościele. – Tylko ten, kto wytrwa ma szansę zobaczyć, że Pan Bóg rzeczywiście działa. Proszę was, zlikwidujcie ten link, bo on może was na całe życie przekierować w stronę zła – apelował.

Zaznaczył też, że szatan posługuje się podejrzeniem. – Im więcej podejrzliwości, tym więcej podatności na manipulacje – mówił. Powiedział, że młodemu pokoleniu zarzuca się aktualnie, że nie ma wartości i autorytetów, a po półtora roku nauki online dodaje się jeszcze, że jest to pokolenie niedouczone. – Nie zgadzam się z tym, bo jesteście wewnętrznie piękni. Macie wiele zasobów, tylko trzeba je wydobyć, a nie być wątpiącym i podejrzewającym, że nic nie da się już nadrobić – zwracał uwagę bp Mastalski.

Mówił też, że szatan posługuje się plotką. – Plotka jest uogólnieniem, jest zasłanianiem swoich problemów. Dlatego trzeba ten link zlikwidować, aby być człowiekiem pięknym, aby być świadkiem – po to jest sakrament bierzmowania – to jest siła, to jest łaska, której nie można zmarnować w tych trudnych czasach – mówił biskup. – Inaczej w waszej kropli życia znajdzie się coraz więcej przekierowań od dobroci do niechęci, od miłości do nienawiści, od ofiarności do egoizmu – dodawał.

Zwracają się do rodziców biskup życzył im, by w starości doświadczyli miłości swoich dzieci.