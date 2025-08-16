Prezydent USA zdał raport europejskim przywódcom

... dotyczący jego rozmów z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.
Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformowała w sobotę rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Stronę amerykańską reprezentowali - oprócz Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff.
W sobotę zorganizowano naradę europejskich przywódców, która odbyła się po wcześniejszym, porannym spotkaniu online z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W rozmowie wziął udział premier Donald Tusk.
Europejczycy obradowali po wcześniejszej telekonferencji z Trumpem, który zdał im relację z piątkowego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce. W rozmowie z udziałem Trumpa uczestniczył prezydent Karol Nawrocki.
Innymi uczestnikami drugiej sobotniej narady europejskich przywódców byli: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finalndii Alexander Stubb, premierka Włoch Giorgia Meloni, przewodniczący rady Europejskiej Antonio Costa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją.
Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał w sobotę, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z liderami europejskimi na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego w piątek na Alasce.
"Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
"Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie" - dodał ukraiński prezydent.
Przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował w sobotę doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe i media.
Doprowadzenie do organizacji trójstronnego szczytu w formacie USA-Rosja-Ukraina było jedną z obietnic, które Trump złożył przed spotkaniem w Anchorage. Wcześniej sugerował nawet, że taka rozmowa mogłaby się odbyć bezpośrednio po jego spotkaniu z Putinem, także na Alasce.
Jednak podczas wspólnego wystąpienia dla prasy, po zakończeniu piątkowych rozmów, Trump wspomniał jedynie o ewentualnym kolejnym spotkaniu z rosyjskim przywódcą.
- Będziemy rozmawiać z wami wkrótce i prawdopodobnie zobaczymy się ponownie bardzo niedługo - oznajmił prezydent USA.
Gdy liderzy się już żegnali, Trump powiedział Putinowi, że "prawdopodobnie (znowu) go niedługo zobaczy", na co rosyjski przywódca odparł: "Następnym razem w Moskwie". Trump nazwał tę propozycję "interesującą" i "możliwą do zrealizowania"
