Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Prezydent USA zdał raport europejskim przywódcom
rss newsletter facebook twitter

Prezydent USA zdał raport europejskim przywódcom

Tymczasem 15 sierpnia przed amerykańską ambasadą w Kijowie  
SERGEY DOLZHENKO /PAP/EPA Tymczasem 15 sierpnia przed amerykańską ambasadą w Kijowie

... dotyczący jego rozmów z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.

Reklama

Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformowała w sobotę rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stronę amerykańską reprezentowali - oprócz Trumpa - sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff. 

W sobotę zorganizowano naradę europejskich przywódców, która odbyła się po wcześniejszym, porannym spotkaniu online z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W rozmowie wziął udział premier Donald Tusk.

***

Europejczycy obradowali po wcześniejszej telekonferencji z Trumpem, który zdał im relację z piątkowego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce. W rozmowie z udziałem Trumpa uczestniczył prezydent Karol Nawrocki.

Innymi uczestnikami drugiej sobotniej narady europejskich przywódców byli: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finalndii Alexander Stubb, premierka Włoch Giorgia Meloni, przewodniczący rady Europejskiej Antonio Costa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

***

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał w sobotę, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z liderami europejskimi na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego w piątek na Alasce.

"Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie" - dodał ukraiński prezydent. 

***

Przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował w sobotę doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe i media.

Doprowadzenie do organizacji trójstronnego szczytu w formacie USA-Rosja-Ukraina było jedną z obietnic, które Trump złożył przed spotkaniem w Anchorage. Wcześniej sugerował nawet, że taka rozmowa mogłaby się odbyć bezpośrednio po jego spotkaniu z Putinem, także na Alasce.

Jednak podczas wspólnego wystąpienia dla prasy, po zakończeniu piątkowych rozmów, Trump wspomniał jedynie o ewentualnym kolejnym spotkaniu z rosyjskim przywódcą.

- Będziemy rozmawiać z wami wkrótce i prawdopodobnie zobaczymy się ponownie bardzo niedługo - oznajmił prezydent USA.

Gdy liderzy się już żegnali, Trump powiedział Putinowi, że "prawdopodobnie (znowu) go niedługo zobaczy", na co rosyjski przywódca odparł: "Następnym razem w Moskwie". Trump nazwał tę propozycję "interesującą" i "możliwą do zrealizowania"

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.08.2025 10:19

TAGI| DYPLOMACJA, NEGOCJACJE, PAP, ROSJA, SZCZYT, UE, UKRAINA, UNIA EUROPEJSKA, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | Zełenski: Rosja odrzuca zawieszenie broni, co komplikuje sytuację | Przywódcy europejscy: z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki Trumpa,
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
23°C Czwartek
dzień
wiecej »

Reklama

 