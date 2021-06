Dzwon Głos Nienarodzonych dziś we Wrocławiu  

Każdy może w niego uderzyć, wyrażając szacunek dla życia ludzkiego. Głos dzwonu to preludium dla innych inicjatyw pro-life we Wrocławiu - przede wszystkim dla planowanego na wrzesień Marszu dla Życia.

Jesteśmy grupą osób zrzeszonych wokół inicjatywy Wrocław dla Życia. Wywodzimy się z różnych środowisk. Łączy nas szacunek dla ludzkiego życia, dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować akcję Głos Nienarodzonych – mówi Halszka Bielecka. – Dzwon przyjechał do nas spod Rzeszowa. Uderzając w niego ludzie mogą symbolicznie zademonstrować poparcie dla życia – każdego, zwłaszcza tych najsłabszych, życia osób nienarodzonych, które nie mogą się wypowiedzieć, które są zabijane w wyniku aborcji.

Agata Combik /Foto Gość Na Ostrowie Tumskim co chwilę można usłyszeć dźwięk Głosu Nienarodzonych.

– W gronie osób należących do różnych stowarzyszeń i organizacji postanowiliśmy powołać do życia komitet organizacyjny inicjatywy Wrocław dla Życia. Chcemy zorganizować marsz wrocławian, którym na sercu leży dobro osób nienarodzonych, jak również i tych, którzy uważają że człowiek posiada niezbywalną godność od poczęcia do naturalnej śmierci – wyjaśnia Natalia Kuras.

Głównym celem komitetu jest organizacja Marszu dla Życia planowanego na wrzesień. – Akcja z dzwonem to preludium marszu, jak i okazja do zaproszenia wszystkich, którzy nie tylko chcą wziąć w nim udział, ale i współtworzyć go. Zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami. Chcemy, żeby była to radosna, duża, rodzinna inicjatywa, która zgromadzi wszystkie pokolenia wrocławian i Dolnoślązaków. W planach jest zaproszenie do inicjatywy wrocławskich chrześcijańskich artystów. Chcemy ponadto informować o różnych organizacjach, instytucjach pomagających dzieciom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej.

Organizatorzy zamierzają przy okazji marszu przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne. – Dawno we Wrocławiu nie było dużej inicjatywy pro-life. Chcemy to zmienić. Marsz jest głównym – ale nie jedynym przygotowywanym przedsięwzięciem – mówią.

W dzwon można uderzyć w niedzielę 13 czerwca na placu przy kościele pw. NMP na Piasku do 13.30, a na Placu Katedralnym przed archikatedrą we Wrocławiu między 14.00 i 19.00.

Agata Combik /Foto Gość Dzwon wykonany został w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

Dzwon powstał z inicjatywy Fundacja Życiu Tak im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wykonany został w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Ważący tonę symbol ma przypominać o niezbywalnym prawie do życia każdego człowieka od poczęcia.

Jako pierwszy symbolicznie w dzwon uderzył Ojciec Święty Franciszek 23 września 2020 r. w Watykanie, po czym go pobłogosławił i skierował następujące przesłanie: „Niech jego głos budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i prawdziwy Dawca życia błogosławi Wam i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

Wydarzenie współorganizują we Wrocławiu: Wrocław Dla Życia, Fala Życia - Społeczny Ruch Pro-life, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana (Wrocław)

Kontakt: tel. 530 809 494; kontakt@wroclawdlazycia.pl