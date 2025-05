Pierwsza modlitwa "Regina Caeli" z papieżem Leonem XIV  

Znak Dobrego Pasterza, który kocha Swe owce

„Uważam za dar Boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi jako Biskupa Rzymu przypada w niedzielę Dobrego Pasterza - mówił Ojciec Święty na rozpoczęcie rozważania przed modlitwą Regina Caeli, pierwszą w jego pontyfikacie - W tę niedzielę, podczas Mszy św. zawsze czytana jest Ewangelia według św. Jana, z dziesiątego rozdziału, w której Jezus objawia się jako prawdziwy Pasterz, który zna i kocha swoje owce i za nie oddaje życie."

Papież powitał też uczestników jubileuszowego spotkania Orkiestr Dętych i Muzyki Ludowej, którzy obecni byli na Placu św. Piotra, dziękując za ich muzykę, którą uświetniają święto "Chrystusa Dobrego Pasterza: tak, to On prowadzi Kościół wraz ze swoim Duchem Świętym."

Kościół bardzo potrzebuje powołań i troski o młodzież

Leon XIV nawiązał też do obchodzonego dziś 62. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, oraz orędzia, jakie przygotował na tę okazję jego poprzednik, papież Franciszek. „Dzisiaj, bracia i siostry, z radością modlę się wraz z wami i całym Ludem Bożym o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego. Kościół bardzo tego potrzebuje!" - mówił Papież.

Przypomniał też o potrzebie szczególnej troski o młodych ludzi, w kontekście odnalezienia przez nich życiowego powołania. „Ważne jest, aby młodzi ludzie znaleźli w naszych wspólnotach akceptację, aby byli wysłuchani, by dodawano im odwagi na ich drodze powołania, i aby mogli liczyć na wiarygodne przykłady wielkodusznego oddania się Bogu i braciom" - powiedział. Zwrócił się do młodych ludzi, zachęcając, by nie bali się zaufać Chrystusowi.

Pierwszy apel Leona XIV

Ojciec Święty nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej i używając słów swego poprzednika, Franciszka, wyraził ubolewanie z powodu o trwającej "III wojny światowej w kawałkach". Z loggii Bazyliki Watykańskiej powtórzył wezwanie św. Jana Pawła II: "Nigdy więcej wojny", kierując je do wielkich tego świata.

Papież zapewnił, że nosi w sercu dramat ukochanego narodu ukraińskiego, pogrążonego w wojnie. Zaapelował o "autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój" i o jego jak najszybsze osiągnięcie. Dodał też, że z bólem przyjmuje wiadomości o trwającym dramacie w Strefie Gazy i wezwał do pokoju, zapewnienia pomocy humanitarnej i uwolnienia zakładników. Leon XIV docenił zawieszenie broni między Indiami i Pakistanem i zaapelował, by również tam doprowadzono do trwałego pokoju. Jego osiągnięcie, na całym świecie zawierzył wstawiennictwu Maryi, Królowej Pokoju, zdolnej wyprosić u Chrystusa "cud pokoju".

Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli!

Uważam za dar Boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi jako Biskupa Rzymu przypada w niedzielę Dobrego Pasterza, czwartą Niedzielę Wielkanocną. W tę niedzielę, podczas Mszy św. zawsze czytana jest Ewangelia według św. Jana, z dziesiątego rozdziału, w której Jezus objawia się jako prawdziwy Pasterz, który zna i kocha swoje owce i za nie oddaje życie.

Od sześćdziesięciu dwóch lat, obchodzimy w tę niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Ponadto, dzisiaj w Rzymie odbywa się Jubileusz Orkiestr Dętych i Muzyki Ludowej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i dziękuję im, że swoją muzyką i występami uświetniają to święto, święto Chrystusa Dobrego Pasterza: tak, to On prowadzi Kościół wraz ze swoim Duchem Świętym.

Jezus w Ewangelii mówi, że zna swoje owce, a one słuchają Jego głosu i idą za Nim (por. J 10, 27). W rzeczywistości, jak naucza Papież św. Grzegorz Wielki, ludzie „miłujący są posłuszni” (Homilia 14, 3).

Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, z radością modlę się wraz z wami i całym Ludem Bożym o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego. Kościół bardzo tego potrzebuje! Ważne jest, aby młodzi ludzie znaleźli w naszych wspólnotach akceptację, aby byli wysłuchani, by dodawano im odwagi na ich drodze powołania, i aby mogli liczyć na wiarygodne przykłady wielkodusznego oddania się Bogu i braciom.

Weźmy sobie do serca zachętę, którą Papież Franciszek pozostawił nam w swoim orędziu na dzisiejszy dzień: zachętę do przyjmowania i towarzyszenia młodym ludziom. Prośmy Ojca Niebieskiego, abyśmy byli dla siebie nawzajem, każdy stosownie do swojego stanu, pasterzami „według Jego serca” (por. Jr 3,15), zdolnymi pomagać sobie nawzajem w kroczeniu w miłości i prawdzie. A do młodych mówię: nie lękajcie się! Przyjmijcie zaproszenie Chrystusa Pana!

Niech Maryja Dziewica, której życie było całkowitą odpowiedzią na wezwanie Pana, zawsze towarzyszy nam w naśladowaniu Jezusa.