Leon XIV: nigdy więcej wojny!  

Ojciec Święty nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej i używając słów swego poprzednika, Franciszka, wyraził ubolewanie z powodu o trwającej "III wojny światowej w kawałkach". Z loggii Bazyliki Watykańskiej powtórzył wezwanie św. Jana Pawła II: "Nigdy więcej wojny", kierując je do wielkich tego świata.

Papież zapewnił, że nosi w sercu dramat ukochanego narodu ukraińskiego, pogrążonego w wojnie. Zaapelował o "autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój" i o jego jak najszybsze osiągnięcie. Dodał też, że z bólem przyjmuje wiadomości o trwającym dramacie w Strefie Gazy i wezwał do pokoju, zapewnienia pomocy humanitarnej i uwolnienia zakładników. Leon XIV docenił zawieszenie broni między Indiami i Pakistanem i zaapelował, by również tam doprowadzono do trwałego pokoju. Jego osiągnięcie, na całym świecie zawierzył wstawiennictwu Maryi, Królowej Pokoju, zdolnej wyprosić u Chrystusa "cud pokoju".

Podczas południowej modlitwy Regina Caeli, pierwszej w pontyfikacie Leona XIV, na Placu św. Piotra zebrało się ponad 100 tys. wiernych. W rozważaniu przed modlitwą Papież przypomniał m.in. o obchodzonym dziś 62. Światowym Dniu Modlitwy o Powołania. Zachęcił, by modlić się o nie, gdyż Kościół bardzo ich dziś potrzebuje. Zaapelował też o otoczenie troską młodych ludzi, a do nich samych zwrócił się z apelem, by nie lękali się przyjąć zaproszenia, jakie kieruje do nich Kościół i Chrystus Pan".

Publikujemy pełny tekst papieskiego pozdrowienia po modlitwie Regina Caeli:

Bracia i Siostry!

Osiemdziesiąt lat temu, 8 maja, zakończyła się ogromna tragedia II wojny światowej, po tym jak pochłonęła 60 milionów ofiar. W dzisiejszej dramatycznej scenerii trzeciej wojny światowej w kawałkach – jak wielokrotnie powtarzał papież Franciszek – zwracam się również ja do wielkich tego świata, powtarzając zawsze aktualne wezwanie: „Nigdy więcej wojny!”.

Noszę w sercu cierpienia ukochanego narodu ukraińskiego. Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój. Niech wszyscy więźniowie zostaną uwolnieni, a dzieci będą mogły powrócić do swoich rodzin.

Głęboko boli mnie to, co dzieje się w Strefie Gazy. Niech natychmiast nastąpi zawieszenie broni! Niech zostanie udzielona pomoc humanitarna wyczerpanej ludności cywilnej i niech zostaną uwolnieni wszyscy zakładnicy.

Z zadowoleniem, natomiast, przyjąłem ogłoszenie zawieszenia broni między Indiami a Pakistanem i mam nadzieję, że dzięki zbliżającym się negocjacjom uda się wkrótce osiągnąć trwałe porozumienie.

Ale ileż to jeszcze konfliktów jest na świecie! Powierzam Królowej Pokoju ten żarliwy apel, aby to Ona przedstawiła go Panu Jezusowi, aby wyprosiła nam cud pokoju.

A teraz pozdrawiam serdecznie wszystkich was, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Pozdrawiam członków British and Foreign Bible Society, grupę lekarzy z Granady w Hiszpanii, wiernych z Malty, Panamy, Dallas w Teksasie, Valladolid, Torrelodones, Madrytu, Montesilvano i z Cinisi w Prowincji Palermo.

Pozdrawiam uczestników marszu „Wybierzmy życie”, młodzież ze Bractwa Najświętszej Maryi Niepokalanej i św. Franciszka z Asyżu z Reggio Emilia.

Dzisiaj we Włoszech i w innych krajach obchodzimy Dzień Matki. Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim mamom, modląc się za nie i za te, które już są w Niebie.

Wszystkim mamom życzę dobrego święta!

Dziękuję wszystkim i życzę wszystkim dobrej niedzieli!