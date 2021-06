Pandemia szczególnie trudnym czasem dla osób starszych  

Rozmawiając z Radiem Watykańskim zauważył, że pandemia oswoiła nas z samotnością, która jednak nie jest stanem normalnym, zwłaszcza dla ludzi starszych, bo im więcej jest samotności, tym więcej jest nadużyć – dodaje Scelzo.

Według badań przeprowadzonych w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych co piąta osoba powyżej 65 roku życia padła w czasie pandemii ofiarą nadużyć. Jest to wzrost o 84 proc. w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Scelzo podkreśla, że na to postępujące osamotnienie ludzi starszych muszą reagować lokalne wspólnoty Kościoła.

„Bardzo nam zależy na rozwoju duszpasterstwa seniorów, które polega na tym, by być blisko nich, angażować ich w życie parafii i naszych wspólnot. Im bardziej docenimy obecność ludzi starszych, również ich duchowe bogactwo, tym mniej będzie im doskwierać samotność i mniej też będzie nadużyć. Musimy przy tym uważać, by nie obwiniać opiekunów, którzy bardzo często są dla nich jedynym ratunkiem. Trzeba uznać ich zasługi, zwłaszcza w czasie pandemii. Ich obecność pozwala na zapewnienie domowej opieki socjalnej tam, gdzie osoby starsze czują się u siebie, gdzie są zakorzenione. Zbliża się pierwszy Światowy Dzień Osób Starszych, który będzie obchodzony 25 lipca. Będzie do dobra okazja, by postawić osoby starsze w centrum naszych wspólnot. Mamy nadzieję, że w każdej parafii będzie sprawowana Eucharystia dla starszych, a ludzie młodzi spotkają się tego dnia ze swymi dziadkami. Pamiętając zarazem, że rośnie liczba osób starszych, którzy nie mają ani dzieci, ani wnuków. Jak mówi jednak Papież, każdy samotny człowiek starszy jest naszym dziadkiem. Mamy nadzieję, że to spotkanie młodych ze starszymi będzie głównym elementem tego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.“