Transporty leków od Caritas Polska dotarły do Jemenu  

Do wspieranych przez Caritas Polska czterech ośrodków zdrowia w ogarniętym wojną domową Jemenie dotarły w ubiegłym tygodniu transporty leków. Już wkrótce wsparciem zostanie objęta kolejna placówka w stolicy kraju - poinformowało biuro prasowe Caritas Polska.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym w czwartek PAP zakup leków i dostarczenie ich do czterech wspieranych w tym roku ośrodków zdrowia w Adenie i jego okolicach jest jednym z podstawowych działań w projekcie realizowanym w Jemenie przez Caritas Polska i Polską Akcję Humanitarną.

"W normalnych warunkach apteki przy przychodniach są zaopatrywane przez ministerstwo zdrowia, które powinno dostarczać leki co trzy miesiące. Jednak w warunkach panującego od lat kryzysu w Jemenie, wywołanego trwającą już szósty rok wojną domową, takie dostawy odbywają się o wiele rzadziej, jeśli w ogóle. A pacjenci przecież nie mogą czekać" - napisali autorzy.

Podkreślili, że potrzeby są ogromne. "Te cztery placówki świadczą pomoc dla ponad 34 tys. Jemeńczyków, a z dostarczonych leków będzie mogło skorzystać zdecydowanie więcej osób. Chodzi o pacjentów pobliskich ośrodków zdrowia, którzy w niezbędne lekarstwa będą mogli się zaopatrzyć w aptekach przychodni wspieranych przez CP i PAH. Każdej przychodni zapewniamy pakiet podstawowych leków, według spisu zatwierdzonego zarówno przez WHO jak i przez Ministerstwo Zdrowia Jemenu. Ponadto ośrodki zdrowia otrzymują również leki specjalistyczne, w zależności od swojej specjalizacji" - wyjaśnił cytowany w komunikacie szef misji Caritas Polska w Jemenie Tomasz Kania.

Poinformował, że na zakup leków Caritas przeznaczyła ponad 94 tys. USD, a leki zostaną dostarczone w dwóch transzach, kolejna przyjedzie we wrześniu.

Autorzy komunikatu zastrzegli, że samo dostarczenie leków to nie wszystko. "Konieczne jest również ich odpowiednie magazynowanie, sprawne rejestrowanie i wydawanie. Dlatego farmaceuci we wszystkich wspieranych przez Caritas Polska ośrodkach zdrowia zostali przeszkoleni, aby dystrybucja leków dla pacjentów była bezpieczna, żeby chorzy dostawali dokładnie to, czego potrzebują i żeby w ich ręce nie trafiały leki przeterminowane, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ich zdrowia" - podkreślili.

Poinformowali, że oprócz leków do ośrodków zdrowia są dostarczane również odczynniki laboratoryjne, środki czystości i wszelkie inne materiały eksploatacyjne, niezbędne w codziennym funkcjonowaniu przychodni.

Dodali, że Caritas Polska postanowiła wesprzeć kolejny ośrodek zdrowia w Adenie, dzięki czemu w 2021 roku wsparciem organizacji zostanie objętych łącznie pięć placówek w stolicy kraju i jej okolicach.

"Nowo włączony do programu wsparcia ośrodek znajduje się w dzielnicy Al-Memdara i służy ponad 7 tys. okolicznych mieszkańców. Obecnie ośrodek działa, ale podobnie jak inne tego typu placówki w Jemenie, zmaga się z licznymi problemami. To m.in. brak leków, brak pieniędzy na niezbędne remonty toalet, wnętrz gabinetów i korytarzy, czy na dokończenie budowy niezbędnego dla poprawy bezpieczeństwa muru wokół budynku, a przede wszystkim brak funduszy na opłacenie personelu medycznego" - wyliczył Tomasz Kania.

Dodał, że w planach jest m.in. zakup niezbędnych mebli i sprzętu medycznego, leków, środków czystości. Ponadto personel medyczny ośrodka zostanie przeszkolony, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia Jemenu.

Akcję można wesprzeć dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/Jemen, wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem JEMEN lub wysyłając SMS pod numer 72052 o treści JEMEN (koszt 2,46 zł z VAT).