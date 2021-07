W obchodzonym w tym roku w województwie śląskim Roku Górali warto częściej odwiedzać Beskidy, by bliżej poznać tę wyjątkową część regionu. Doskonałą okazją jest pierwsza edycja Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior w Beskidzie Małym. Impreza rozgrywana na terenie Porąbki, Międzybrodzia Bialskiego i bielskiego Lipnika to połączenie festiwalowych spotkań z ciekawymi gośćmi, którzy wprowadzą nas w szeroko rozumianą tematykę aktywności górskich z biegami górskimi na dystansach od 3,5 km przez 25 km po tytułowy 45 km maraton górski po prowadzony malowniczymi szlakami wokół jeziora Międzybrodzkiego.

Festiwal odbędzie się w ostatni weekend września (24-26.09.2021). W piątkowy wieczór w Porąbce będzie można uczestniczyć w prelekcjach, w czasie których zaproszeni goście opowiedzą nam o wygodnym narzędziu, które pozwala rozpoznawać widziane przez nas szczyty – aplikacji Polskie Góry (Robert Celiński), o tym jak rozpocząć przygodę z nartami skitourowymi (Mateusz Knap), a także o bardzo ważnym dla nas wszystkich temacie – jak uprawiając sporty dbać o swoje serce, by przez długie lata cieszyć się aktywnością (prof. Łukasz Małek). Uczestnicy festiwalu spotkają się też z Marcinem Kubicą – jednym z czołowych polskich biegaczy górskich.

Sobota będzie dniem rywalizacji na głównych dystansach – 25 km i 45 km – poprowadzonych szlakami górskimi wokół jeziora Międzybrodzkiego. Biegaczki i biegacze wystartują z Międzybrodzia Bialskiego, a meta będzie na nich czekała na stadionie w Porąbce. Na trasie zdobędą kilka szczytów, w tym najwyższy w Beskidzie Małym Czupel i chyba najpiękniejsze widokowo Kiczerę i Żar. Będą też mogli skorzystać z kilku punktów regeneracyjnych: przy leśnym amfiteatrze w bielskiej dzielnicy Lipnik, w Tresnej/Czernichowie u stóp zapory na jeziorze Żywieckim i na szczycie wspomnianej góry Żar. Na punktach regeneracyjnych będzie okazja skosztować lokalnych produktów regionalnych. Na dłuższym dystansie dodatkowo rozgrywana będzie klasyfikacja drużynowa (3-osobowe zespoły).

W niedzielny poranek na tych, którym mało będzie biegania w sobotę, czeka jeszcze najkrótszy z biegów – Czupel Vertical. 3,5-kilometrowa trasa w całości pnie się pod górę, by na mecie osiągnąć szczyt Czupla.

Zapisy, opis tras i regulamin biegów znajdziesz TUTAJ.

Patronami medialnymi imprezy są m.in. „Gość Niedzielny” i „Radio eM”, głównym patronem instytucjonalnym gmina Porąbka, a partnerem sprzętowym Dynafit. Biegiem partnerskim festiwalu jest organizowany przez Instytut Gość Media Górski Bieg Frassatiego.





Program imprezy:

Piątek 24.09

17:00-21:30 Biuro zawodów (wszystkie dystanse) – Porąbka, Ośrodek Kultury

Prelekcje (sala Ośrodka Kultury w Porąbce)

18:30 – Bieganie i gór zwiedzanie z aplikacją Polskie Góry – Robert Celiński – biegacz, twórca aplikacji „Polskie Góry”.

19:15 – Latem i zimą, czyli między biegami górskimi a skitouringiem – Mateusz Knap (biegacz górski i skitourowy, Team Dynafit).

20:00 – Marcin Kubica – z Beskidu Małego po medale Mistrzostw Polski.

20:45 – Zdrowe serce biegacza – o profilaktyce zdrowotnej w sportach wytrzymałościowych – prof. Łukasz Małek – kardiolog sportowy (Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie), autor strony „Kardiolog sportowy – Prof. Łukasz Małek”.

Spotkania w formule prelekcja oraz Q&A.

Sobota 25.09

6:30-8:30 – odjazdy autobusów z Porąbki na start dystansów 45 km i 25 km (szczegółowy rozkład jazdy opublikujemy przed 15 września).

Międzybrodzie Bialskie:

6:00-7:30 – Biuro zawodów dla dystansu 45 km (Międzybrodzie Bialskie)

8:00 – start dystansu Maraton Trzech Jezior 45 km (Międzybrodzie Bialskie spod Centrum Kultury, ul Brodek).

8:10-9:15 – Biuro zawodów dla dystansu 25 km (Międzybrodzie Bialskie)

9:30 – start dystansu Rollercoaster 25 km (Międzybrodzie Bialskie spod Centrum Kultury).

Porąbka:

10:00 – otwarcie strefy mety i kibica – stadion LKS Zapora w Porąbce.

ok. 11:20 – spodziewany finisz najszybszego zawodnika 25 km .

ok. 11:35 – spodziewany finisz najszybszej zawodniczki 25 km .

ok. 11:45 – spodziewany finisz najszybszego zawodnika dystansu 45 km .

ok. 12:00 – spodziewany finisz najszybszej zawodniczki dystansu 45 km .

19:00 – limit czasu na mecie – zamknięcie mety i dekoracja zwycięzców.

Niedziela 26.09

Międzybrodzie Bialskie:

8:00-8:45 – biuro zawodów Czupel Vertical

9:00 – start pierwszego zawodnika na trasę Czupel Vertical

ok. 9:30 finisz pierwszego zawodnika na trasie Czupel Vertical (szczyt Czupla).

Ok. 10:30 dekoracja najszybszych biegaczek i biegaczy Czupel vertical (szczyt Czupla).