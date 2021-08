Zginęli metodą katyńską

Zespół Poszukiwań IPN podczas prowadzenia prac na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III (tzw. Toledo) 21 lipca odnalazł w jednej jamie przemieszane szczątki kolejnych czterech osób. Ledwie tydzień wcześniej kierujący pracami poszukiwawczymi wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, informował podczas spotkania prasowego o innym odkryciu na terenie położonego przy ul. Namysłowskiej na Pradze więzienia.

– Nie mamy wątpliwości, że są to ofiary systemu komunistycznego. To ludzie straceni bądź zmarli w tym więzieniu w latach 40. – mówił 15 lipca, zapowiadając, że zaplanowane do końca miesiąca poszukiwania z pewnością będą jeszcze kontynuowane, m.in. w miejscu wyburzanych właśnie garaży. – Zrobimy wszystko, żeby do końca tego roku lub do wiosny następnego cały ten teren został przez nas przebadany. Może kryć niezwykle wiele dramatycznych tajemnic. Jesteśmy tu po to, żeby je wszystkie wyjaśnić – mówił prof. Szwagrzyk.