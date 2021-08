Do szkół trafią wytyczne przeciwepidemiczne i pakiety edukacyjne dotyczące przeciwdziałania COVID-19. Wszystkie szkoły, placówki i przedszkola, które będą chciały, otrzymają tzw. stacje dezynfekujące z funkcją do mierzenia temperatury i środki ochrony osobistej - zapowiada MEiN.

W piątek na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki przedstawiono informację na temat bezpiecznego powrotu do szkół w nowym roku szkolnym.

"Powrót dzieci do szkół w trybie stacjonarnym jest naszą podstawową troską, tym, do czego się przygotowujemy" - powiedziała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Zapowiedziała, że w poniedziałek do szkół dotrą przez System Informacji Oświatowej wytyczne przeciwepidemiczne przygotowane przez MEiN wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne to zbiór rekomendacji zawierających najważniejsze zasady bezpieczeństwa takie, jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione zagadnienia organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, a także postępowania w razie podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wiceminister wskazała, że dyrektorzy i samorządy zgodnie z tymi wytycznymi będą przygotowywać szkoły na powrót uczniów.

Machałek zapowiedziała też, szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami, spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online z udziałem przedstawicieli podmiotu leczniczego, adresowane do dyrektorów szkół na temat programu szczepień nastolatków.

"Najważniejsze w bezpiecznym powrocie będzie rzetelna informacja na temat szczepień i korzyści, jakie płyną ze szczepień" - powiedziała Machałek.

Podała, że po 20 sierpnia szkoły otrzymają pakiety edukacyjne. Będą to to filmiki edukacyjne na temat szczepień i bezpieczeństwa w szkołach, dostosowane do wieku uczniów, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu, opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MZ i GIS, konsultowane z Radą Medyczną.

Poinformowała, że z 25 proc. dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat jest już zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19. "To się stopniowo zwiększa. Mamy nadzieję, że po naszych akcjach informacyjnych skala zaszczepionych dzieci i młodzieży będzie większa" - powiedziała.

Machałek dodała, że wśród starszych uczniów - w wieku 17-18 lat - zaszczepionych jest około 40 proc. Mówiła, że niższy odsetek zaszczepionych młodszych uczniów wiąże się z tym, że szczepienia w tej grupie rozpoczęły się później.

Wiceminister podała także, że MEiN szacuje, że zaszczepionych przeciw COVID-19 jest około 70 proc. nauczycieli. Przypomniała, że nauczyciele zostali zgłoszeni do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień. Od lutego mogli się zgłaszać do szczepień. Tym samym łącznie zgłosiło się ok. 590 tys. osób. Dwie dawki preparatu przyjęło 474 312 pracowników systemu oświaty, a na uczelniach - 67 410 osób. Machałek wskazała, że do tej liczby należy dodać nauczycieli, którzy zaszczepili się indywidualnie w ramach szczepień populacyjnych.

Wiceminister pytany była na konferencji, czy rozważane jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. "Jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, ale nie rozważamy wprowadzenia obowiązku szczepień dla nauczycieli" - powiedziała. "Tak jak powiedziałam 70 proc. nauczycieli jest zaszczepionych. My liczymy, że od września będzie ich więcej. Natomiast bardzo mocno zachęcamy. To chcę powiedzieć jasno: jeśli chcemy dbać o siebie i o innych, to po prostu się zaszczepmy" - podkreśliła.