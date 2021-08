Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym - poinformował we wtorek w Żabiej Woli premier Mateusz Morawiecki. Łączenie życia zawodowego i rodzinnego to bardzo często wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodzin, dlatego należy je wspierać - podkreślił szef rządu.

O przyjęciu przez rząd projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym premier poinformował podczas pikniku rodzinnego w Żabiej Woli (woj. mazowieckie). Zapowiedział, że regulacja zostanie skierowana do procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Morawiecki wskazywał, że łączenie życia zawodowego i rodzinnego to bardzo często wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodzin, dlatego należy je wspierać.

"Nowoczesne państwo, państwo opiekuńcze, państwo, które opiera się na dbałości o godność człowieka, musi przede wszystkim dbać o rodziny. Stąd jest ten program, stąd rodzinny kapitał opiekuńczy" - powiedział premier.

Przyznał, że wierzy głęboko w to, że "dzięki temu programowi wykonamy ważny krok w kierunku umocnienia polskich rodzin i wartości, jaką są dzieci, które pojawiają się w tych rodzinach".

"Tej wartości, bez której w przyszłości nie byłoby narodu polskiego, a więc musimy o nie dbać, chuchać, dmuchać na nie, i tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak długo te wszystkie programy, które skonstruowaliśmy, stworzyliśmy, zbudowaliśmy system finansowy na ich sfinansowanie, tak długo one będą utrzymywane i będziemy rozwijali kolejne" - podkreślił szef rządu.

Mówił, że oponenci polityczni PiS "bardzo często rodziny, z kilkorgiem dzieci w szczególności, uznają za coś nietypowego". "Niektórzy nawet nazywają bardzo brzydko takie rodziny rodzinami patologicznymi. Ja się kompletnie, absolutnie z taką opinią nie zgadzam. To są rodziny, które dają największy wkład do naszego społeczeństwa, wychowując dzieci, które przecież tworzą przyszłość naszego narodu. Są dla nas największym skarbem i dlatego te rodziny będziemy wspierać, wierząc, że to jest także i dla nich wielka radość, a nie - jak mówią niektórzy - udręka" - zaznaczył premier.

W spotkaniu z rodzinami wzięła także udział szefowa MRiPS Marlena Maląg. Podkreśliła, że "silna Polska to Polska zbudowana na silnej rodzinie". Zwróciła jednocześnie uwagę, że "jesteśmy obecnie w sytuacji związanej z pułapką demograficzną".

"Aktualnie konsultujemy strategię demograficzną, rozmawiamy z Polakami i pokazujemy konkretne rozwiązania i te konkretne rozwiązania znajdują się w Polskim Ładzie" - powiedziała Maląg.

Zwróciła uwagę, że w ustawie zapisano również rozszerzenie programu "Maluch plus". "Co roku będziemy inwestowali blisko 1,5 mld zł na tworzenie dodatkowych miejsc opieki żłobkowej. Troszczymy się o to, aby rodzice ponosili jak najniższe koszty. I właśnie w tej ustawie również zapisaliśmy 400 zł dofinansowania do miejsc opieki żłobkowej dla tych rodziców, którzy mają jedyne dzieci. To jest potężne wsparcie" - podkreśliła Marlena Maląg.

Wypowiedź minister rodziny zakłócały okrzyki grupy przeciwników rządu. Trzymali oni m.in. tęczową flagę i transparent z napisem "Rodziny też mogą być tęczowe".

Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rząd szacuje, że w 2022 r. wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Świadczenie będzie, co do zasady, wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak zadecydować, że chcą otrzymywać je przez rok po 1 tys. zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny.

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. W ich wyniku m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało - na wniosek - rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia).

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szacuje się, że wsparcie to obejmie ok. 110 tysięcy dzieci.