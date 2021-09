Sondaż dla DGP i RMF FM: Migrantów wpuszczać, ale warunkowo  

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie DGP i RMF FM wynika, że 45 proc. badanych popiera reakcję rządu na sytuację na granicy z Białorusią, a 42 proc. jest przeciwna.

Jak opisuje "Dziennik Gazeta Prawna", większość Polaków wcale nie domaga się przy tym niewpuszczania nikogo, kto przekroczył nielegalnie granicę. Tak odpowiada tylko co czwarty respondent. Taka postawa dominuje w elektoratach Konfederacji (47 proc.) i PSL (45 proc.), wśród zwolenników PiS jest identyczna ze średnią, a najrzadziej jest spotykana wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy (odpowiednio w 7 i 3 proc.).

Najpopularniejsza odpowiedź przewiduje wpuszczanie do kraju ubiegających się o ochronę po pozytywnej weryfikacji przez służby. Tego zdania jest 37 proc. ankietowanych. 14 proc. chciałoby wrócić do zarzuconego pomysłu sprzed pięciu lat, by relokować obcokrajowców do innych państw UE, 9 proc. uzależnia decyzję od kwalifikacji zawodowych obcokrajowców, a tylko 6 proc. oczekuje wpuszczenia wszystkich.

"Ta ostatnia liczba jest dwukrotnie wyższa niż w litewskim sondażu, choć dane nie są w pełni porównywalne, ponieważ w Wilnie zadano inne pytanie. Ankieterzy interesowali się tam, jak rozwiązać kryzys migracyjny. Co trzeci Litwin uznał, że najważniejsza jest budowa muru na granicy z Białorusią" - podaje we wtorek DGP.